https://ria.ru/20211006/sanktsii-1753366874.html

В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 06.10.2021

В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму

Новые санкции Киева, введенные в отношении участников в выборах в Госдуму в Крыму - бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:42

2021-10-06T16:42

2021-10-06T17:34

киев

леонид слуцкий (политик)

в мире

украина

республика крым

владимир зеленский

госдума рф

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые санкции Киева, введенные в отношении участников в выборах в Госдуму в Крыму - бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства."Шаг абсолютно бессмысленный... Естественно, что парламентские выборы на территории всех регионов проводятся по законам РФ. И никакие санкции этого не изменят", - написал Слуцкий.Политик добавил, что такая мера не будет иметь результата и предположил, что санкции могут быть попыткой Зеленского поднять свой рейтинг."Эффект от подобных решений с точки зрения результата – нулевой. Скорее, это очередная отчаянная попытка украинского президента поднять свой падающий рейтинг, но почему-то за счет российских избирателей", - заключил он.

https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html

киев

украина

республика крым

россия

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киев, леонид слуцкий (политик), в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, россия