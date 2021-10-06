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В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 06.10.2021
В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму
Новые санкции Киева, введенные в отношении участников в выборах в Госдуму в Крыму - бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:42
2021-10-06T17:34
киев
леонид слуцкий (политик)
в мире
украина
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые санкции Киева, введенные в отношении участников в выборах в Госдуму в Крыму - бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства."Шаг абсолютно бессмысленный... Естественно, что парламентские выборы на территории всех регионов проводятся по законам РФ. И никакие санкции этого не изменят", - написал Слуцкий.Политик добавил, что такая мера не будет иметь результата и предположил, что санкции могут быть попыткой Зеленского поднять свой рейтинг."Эффект от подобных решений с точки зрения результата – нулевой. Скорее, это очередная отчаянная попытка украинского президента поднять свой падающий рейтинг, но почему-то за счет российских избирателей", - заключил он.
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киев
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киев, леонид слуцкий (политик), в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, россия
16:42 06.10.2021 (обновлено: 17:34 06.10.2021)
 
В Госдуме прокомментировали новые санкции Киева из-за выборов в Крыму

Депутат Слуцкий: новые санкции Киева из-за выборов в Крыму будут иметь нулевой эффект

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Новые санкции Киева, введенные в отношении участников в выборах в Госдуму в Крыму - бессмысленный шаг, поскольку выборы проводятся по законам РФ, и такая мера со стороны Украины не будет иметь никакого эффекта, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник ввел в действие решения СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий и об ограничениях против организаторов и кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и в Донбассе. Указы опубликовали на сайте главы государства.
"Шаг абсолютно бессмысленный... Естественно, что парламентские выборы на территории всех регионов проводятся по законам РФ. И никакие санкции этого не изменят", - написал Слуцкий.
Политик добавил, что такая мера не будет иметь результата и предположил, что санкции могут быть попыткой Зеленского поднять свой рейтинг.
"Эффект от подобных решений с точки зрения результата – нулевой. Скорее, это очередная отчаянная попытка украинского президента поднять свой падающий рейтинг, но почему-то за счет российских избирателей", - заключил он.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 23:18
На Украине определили сроки "возвращения" Крыма
 
КиевЛеонид Слуцкий (политик)В миреУкраинаРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГосдума РФРоссия
 
 
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