12:59 06.10.2021 (обновлено: 19:17 06.10.2021)
Жена Саакашвили отреагировала на появление новой возлюбленной мужа
Жена Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что ее удивила новость о новом романе мужа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили с женой Сандрой Рулофс в вагоне поезда на вокзале польского Пшемышля. 10 сентября 2017
ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс сообщила, что появление новой возлюбленной экс-президента Михаила Саакашвили стало для нее неожиданностью, а форма информирования - неприемлемой, но она сохраняет спокойствие.
Ранее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько опубликовала видео, записанное до поездки Саакашвили в Грузию, на котором он признается, что у них отношения. Ясько объяснила, что они записали совместное видео, чтобы иметь возможность отстаивать его интересы.
"Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы", - написала Руловс на своей странице в Facebook.
Она добавила, что Саакашвили - политический заключенный, и как гражданка Грузии она полностью поддерживает требование о его освобождении.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.