10:18 06.10.2021 (обновлено: 15:25 06.10.2021)
Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили
Премьер Грузии Гарибашвили: психическое состояние Саакашвили в тюрьме сильно изменилось
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
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ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и психологическое, и психическое состояние экс-президента Михаила Саакашвили радикально изменилось после его заключения в тюрьму.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.
5 октября, 13:46Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья
"Психологическое и психическое состояние Михаила Саакашвили до и после заключения радикально изменилось. "Национальное движение" (партия, созданная Саакашвили. — Прим. ред.) обеспокоено тяжелым положением своего лидера и требует его немедленного освобождения из тюрьмы", — говорится в заявлении премьера на его странице в Facebook.
"Фактически вместо "развалившегося государства" Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения — он вошел в тюрьму с улыбкой, и теперь он беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы", — считает премьер.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут.