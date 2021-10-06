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https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753286230.html
Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили
Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили - РИА Новости, 06.10.2021
Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и психологическое, и психическое состояние экс-президента Михаила Саакашвили радикально изменилось после РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:18
2021-10-06T15:25
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
рустави
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и психологическое, и психическое состояние экс-президента Михаила Саакашвили радикально изменилось после его заключения в тюрьму.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави."Психологическое и психическое состояние Михаила Саакашвили до и после заключения радикально изменилось. "Национальное движение" (партия, созданная Саакашвили. — Прим. ред.) обеспокоено тяжелым положением своего лидера и требует его немедленного освобождения из тюрьмы", — говорится в заявлении премьера на его странице в Facebook.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут.
https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753164830.html
https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
10:18 06.10.2021 (обновлено: 15:25 06.10.2021)
 
Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили

Премьер Грузии Гарибашвили: психическое состояние Саакашвили в тюрьме сильно изменилось

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и психологическое, и психическое состояние экс-президента Михаила Саакашвили радикально изменилось после его заключения в тюрьму.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.
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"Психологическое и психическое состояние Михаила Саакашвили до и после заключения радикально изменилось. "Национальное движение" (партия, созданная Саакашвили. — Прим. ред.) обеспокоено тяжелым положением своего лидера и требует его немедленного освобождения из тюрьмы", — говорится в заявлении премьера на его странице в Facebook.

"Фактически вместо "развалившегося государства" Саакашвили встретил в Грузии хорошо организованную государственную систему. Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения — он вошел в тюрьму с улыбкой, и теперь он беспокоится лишь о том, как выбраться из тюрьмы", — считает премьер.

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Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийРуставиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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