https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753286230.html

Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили

Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили - РИА Новости, 06.10.2021

Премьер Грузии рассказал об изменениях в состоянии Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и психологическое, и психическое состояние экс-президента Михаила Саакашвили радикально изменилось после РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:18

2021-10-06T10:18

2021-10-06T15:25

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владимир зеленский

рустави

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что и психологическое, и психическое состояние экс-президента Михаила Саакашвили радикально изменилось после его заключения в тюрьму.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави."Психологическое и психическое состояние Михаила Саакашвили до и после заключения радикально изменилось. "Национальное движение" (партия, созданная Саакашвили. — Прим. ред.) обеспокоено тяжелым положением своего лидера и требует его немедленного освобождения из тюрьмы", — говорится в заявлении премьера на его странице в Facebook.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут.

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753164830.html

https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html

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