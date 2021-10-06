https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753282029.html

Премьер Грузии назвал стремления Саакашвили к перевороту провальными

Премьер Грузии назвал стремления Саакашвили к перевороту провальными - РИА Новости, 06.10.2021

Премьер Грузии назвал стремления Саакашвили к перевороту провальными

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что революционные стремления бывшего президента страны Михаила Саакашвили в любом случае обречены на провал. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:49

2021-10-06T09:49

2021-10-06T09:49

в мире

грузия

михаил саакашвили

рустави

ираклий гарибашвили

ираклий кобахидзе

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что революционные стремления бывшего президента страны Михаила Саакашвили в любом случае обречены на провал.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.По словам Гарибашвили, в обществе есть несколько версий, с какой целью приехал экс-президент, среди них жажда власти, намерение свергнуть правительство. Он также уверен, что Саакашвили не был способен просчитать последствия."Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот. Я также хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал", - говорится в заявлении премьера на его странице в Facebook.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее также заявлял, что Саакашвили хотел совершить госпереворот, приехав на родину.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211006/saakashvili-1753281723.html

https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753164830.html

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