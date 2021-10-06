https://ria.ru/20211006/rybin-1753058802.html

Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах

Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах - РИА Новости, 06.10.2021

Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли, как решили зарабатывать в пандемию, когда оффлайн-мероприятия были под запретом. Об этом сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:53

2021-10-06T11:53

2021-10-06T11:53

шоубиз

знаменитости

виктор рыбин

муз-тв (телеканал)

звезды

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли, как решили зарабатывать в пандемию, когда оффлайн-мероприятия были под запретом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Музыканты последовали совету. Концерты, по словам супругов, выходили раз в неделю. Однако, сколько именно им удалось заработать на них, пара решила оставить в секрете. Рыбин лишь отметил, что суммы "хватало". Певцы также прокомментировали слухи об их тяжелом материальном положении, которые появились весной 2020 года. Они уверяют, что фраза Виктора о том, что на их кредитной карте только 31 тысяча рублей, была вырвана из контекста. Потом знаменитости сами подлили масла в огонь и разместили ироничный пост в социальной сети, чтобы "поиздеваться над этими всеми средствами массовой информации интернетскими". Однако нашлись и те, кто принял их шутку всерьез.Об онлайн-концертах исполнители рассказали после того, как выступили оффлайн. 3 октября прошла "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты".

https://ria.ru/20201206/rybin-1587864234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, виктор рыбин, муз-тв (телеканал), звезды