https://ria.ru/20211006/rybin-1753058802.html
Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах
Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах - РИА Новости, 06.10.2021
Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли, как решили зарабатывать в пандемию, когда оффлайн-мероприятия были под запретом. Об этом сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:53
2021-10-06T11:53
2021-10-06T11:53
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виктор рыбин
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли, как решили зарабатывать в пандемию, когда оффлайн-мероприятия были под запретом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Музыканты последовали совету. Концерты, по словам супругов, выходили раз в неделю. Однако, сколько именно им удалось заработать на них, пара решила оставить в секрете. Рыбин лишь отметил, что суммы "хватало". Певцы также прокомментировали слухи об их тяжелом материальном положении, которые появились весной 2020 года. Они уверяют, что фраза Виктора о том, что на их кредитной карте только 31 тысяча рублей, была вырвана из контекста. Потом знаменитости сами подлили масла в огонь и разместили ироничный пост в социальной сети, чтобы "поиздеваться над этими всеми средствами массовой информации интернетскими". Однако нашлись и те, кто принял их шутку всерьез.Об онлайн-концертах исполнители рассказали после того, как выступили оффлайн. 3 октября прошла "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, виктор рыбин, муз-тв (телеканал), звезды
Сенчукова и Рыбин раскрыли, как зарабатывали на онлайн-концертах
Сенчукова и Рыбин раскрыли, как решили заработать в пандемию на онлайн-концертах.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин раскрыли, как решили зарабатывать в пандемию, когда оффлайн-мероприятия были под запретом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
“Нам наши дети подсказали: “Сделайте донаты и проводите онлайн-концерты”, — признался Виктор Рыбин.
Музыканты последовали совету.
Концерты, по словам супругов, выходили раз в неделю. Однако, сколько именно им удалось заработать на них, пара решила оставить в секрете. Рыбин лишь отметил, что суммы "хватало".
Певцы также прокомментировали слухи об их тяжелом материальном положении, которые появились весной 2020 года. Они уверяют, что фраза Виктора о том, что на их кредитной карте только 31 тысяча рублей, была вырвана из контекста. Потом знаменитости сами подлили масла в огонь и разместили ироничный пост в социальной сети, чтобы "поиздеваться над этими всеми средствами массовой информации интернетскими". Однако нашлись и те, кто принял их шутку всерьез.
Об онлайн-концертах исполнители рассказали после того, как выступили оффлайн. 3 октября прошла "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты".