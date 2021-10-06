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Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных - РИА Новости, 06.10.2021
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных
Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:52
2021-10-06T15:52
технологии
михаил осеевский
ростелеком
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, заявил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский."Сегодня Единая биометрическая система (ЕБС, разработана "Ростелекомом" - ред.) соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются", - сказал Осеевский."Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно", - подчеркнул он.Глава "Ростелекома" указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. "Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения", - добавил президент компании.Он также отметил, что биометрические технологии - одни из самых передовых в мире. "Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, - уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов", - сказал Осеевский."Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты", - заметил глава "Ростелекома".
https://ria.ru/20211006/kasperskaya-1753227872.html
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технологии, михаил осеевский, ростелеком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:52 06.10.2021
 
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных

Глава "Ростелекома" Осеевский: сбор биометрических данных безопасен

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский на национальном промышленном форуме в Москве
Президент, председатель правления ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на национальном промышленном форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, заявил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Сегодня Единая биометрическая система (ЕБС, разработана "Ростелекомом" - ред.) соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются", - сказал Осеевский.
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"Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно", - подчеркнул он.
Глава "Ростелекома" указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. "Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения", - добавил президент компании.
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Он также отметил, что биометрические технологии - одни из самых передовых в мире. "Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, - уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов", - сказал Осеевский.
"Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты", - заметил глава "Ростелекома".
 
ТехнологииМихаил ОсеевскийРостелекомФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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