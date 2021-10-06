https://ria.ru/20211006/rostelekom-1753354442.html

Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных

Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных - РИА Новости, 06.10.2021

Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных

Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:52

2021-10-06T15:52

2021-10-06T15:52

технологии

михаил осеевский

ростелеком

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, заявил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский."Сегодня Единая биометрическая система (ЕБС, разработана "Ростелекомом" - ред.) соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются", - сказал Осеевский."Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно", - подчеркнул он.Глава "Ростелекома" указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. "Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения", - добавил президент компании.Он также отметил, что биометрические технологии - одни из самых передовых в мире. "Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, - уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов", - сказал Осеевский."Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты", - заметил глава "Ростелекома".

https://ria.ru/20211006/kasperskaya-1753227872.html

https://ria.ru/20211006/dannye-1753270277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, михаил осеевский, ростелеком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия