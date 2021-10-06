https://ria.ru/20211006/rostelekom-1753354442.html
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных - РИА Новости, 06.10.2021
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных
Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:52
2021-10-06T15:52
2021-10-06T15:52
технологии
михаил осеевский
ростелеком
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/54/1562055403_0:50:2977:1724_1920x0_80_0_0_9220370d90dd449ef3afd44043b2e27e.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России исключает возможность их перехвата, заявил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский."Сегодня Единая биометрическая система (ЕБС, разработана "Ростелекомом" - ред.) соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются", - сказал Осеевский."Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно", - подчеркнул он.Глава "Ростелекома" указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. "Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения", - добавил президент компании.Он также отметил, что биометрические технологии - одни из самых передовых в мире. "Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, - уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов", - сказал Осеевский."Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты", - заметил глава "Ростелекома".
https://ria.ru/20211006/kasperskaya-1753227872.html
https://ria.ru/20211006/dannye-1753270277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/54/1562055403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_046a62db28d1eeb19e646f2772085d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, михаил осеевский, ростелеком, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Глава "Ростелекома" рассказал о надежности биометрических данных
Глава "Ростелекома" Осеевский: сбор биометрических данных безопасен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Биометрия гораздо более надежна, чем другие способы идентификации человека, а модель хранения биометрических данных в России
исключает возможность их перехвата, заявил РИА Новости президент "Ростелекома" Михаил Осеевский
.
"Сегодня Единая биометрическая система (ЕБС, разработана "Ростелекомом" - ред.) соответствует всем требованиям информационной безопасности системы федерального уровня, которым уделялось ключевое внимание при ее создании. Регуляторы предъявляют к этой системе строгие требования, и они неукоснительно выполняются", - сказал Осеевский.
"Так, биометрические данные собираются на защищенных рабочих местах операционистов в банках, передаются по защищенным каналам связи и хранятся в виде математических моделей. Перехватить данные или восстановить фотографию по такой модели невозможно", - подчеркнул он.
Глава "Ростелекома" указал, что для защиты биометрических данных компания использует отечественные средства криптографической защиты информации. "Все решения по информационной безопасности согласованы с ФСБ России и имеют соответствующие заключения", - добавил президент компании.
Он также отметил, что биометрические технологии - одни из самых передовых в мире. "Биометрия, в отличие от других методов удаленной идентификации, - уникальный "ключ", который нельзя потерять и крайне сложно подделать. Большинство других способов идентификации менее надежны. Внедрение современных технологий позволяет экономить огромное количество людских ресурсов, времени, а значит, и финансов", - сказал Осеевский.
"Конечно, любая новая технология вызывает естественную человеческую настороженность, но это лишь вопрос времени и дальнейшей популяризации. Еще буквально несколько лет назад граждане с опаской относились к платежам по пластиковым банковским картам, а сегодня многие без проблем прикладывают смартфоны к терминалам оплаты", - заметил глава "Ростелекома".