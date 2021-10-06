https://ria.ru/20211006/rossiya-1753369159.html
Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель
Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель - РИА Новости, 06.10.2021
Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:58
2021-10-06T16:58
2021-10-06T16:58
экономика
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природный газ
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ангела меркель
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nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, передает агентство Блумберг."Россия выполняет все свои контракты на поставку энергоносителей", - приводит агентство слова Меркель. По словам канцлера, транспортировка газа по газопроводу "Северный поток 2" еще не получила одобрение.Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNA) 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток 2" всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
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экономика, в мире, природный газ, германия, ангела меркель, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель
Меркель: Россия полностью выполняет все контракты на поставку энергоносителей