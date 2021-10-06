https://ria.ru/20211006/rossiya-1753369159.html

Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель

Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель - РИА Новости, 06.10.2021

Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, заявила Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:58

2021-10-06T16:58

2021-10-06T16:58

экономика

в мире

природный газ

германия

ангела меркель

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, передает агентство Блумберг."Россия выполняет все свои контракты на поставку энергоносителей", - приводит агентство слова Меркель. По словам канцлера, транспортировка газа по газопроводу "Северный поток 2" еще не получила одобрение.Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BNA) 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG до ввода в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток 2" всем нормативным требованиям ЕС. Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.

https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html

германия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, германия, ангела меркель, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия