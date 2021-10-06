https://ria.ru/20211006/rezina-1753310811.html
Водителям рассказали, когда следует менять летнюю резину на зимнюю
Водителям рассказали, когда следует менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 06.10.2021
Водителям рассказали, когда следует менять летнюю резину на зимнюю
Вопросы о смене резины уместны в конце ноября в центре Европейской части России, а в октябре они не актуальны, сообщил журналистам научный руководитель... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:28
2021-10-06T12:28
2021-10-06T12:28
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вопросы о смене резины уместны в конце ноября в центре Европейской части России, а в октябре они не актуальны, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в среду."В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже +5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок…", - отметил Вильфанд.Он добавил, что по климату температура устойчиво ниже этих отметок в конце ноября в центре Европейской России.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Водителям рассказали, когда следует менять летнюю резину на зимнюю
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в октябре менять резину не нужно