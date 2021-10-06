https://ria.ru/20211006/rek-1753309056.html
Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет
Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет - РИА Новости, 06.10.2021
Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет
Российский еврейский конгресс (РЕК) стал катализатором формирования еврейской общины в России – это важнейшее достижение за четверть века существования... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:16
2021-10-06T12:16
2021-10-06T12:16
религия
москва
российский еврейский конгресс
берл лазар
герман захарьяев
пинхас гольдшмидт
совет раввинов европы
барвиха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752333495_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_feaf87953881f2a711d842b1ccc006a5.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) стал катализатором формирования еврейской общины в России – это важнейшее достижение за четверть века существования организации, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.Выступая на открытии благотворительного вечера по случаю 25-летия организации, Каннер сказал, что все 25 лет с момента образования "РЕК делился, но мы не стали слабее из-за этого"."Самое важное достижение за 25 лет – РЕК стала катализатором формирования плюралистической еврейской общины. Мы поддерживаем еврейские активности в совершенно разных формах, отношения со всем еврейским, что происходит в России. И то еврейское, что есть в России, не во всем, но во многом - определялось нашей деятельностью", - сказал Каннер.Так, например, по его словам, крупные еврейские организации возглавляют люди, вышедшие из Российского еврейского конгресса. "Среди основателей РЕК - главный раввин России Берл Лазар, президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, а президент благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев – член бюро и вице-президент РЕК", - уточнил Каннер.Также, отметил он, среди членов или создателей РЕК - многие крупнейшие благотворители.Также он рассказал о ближайших планах РЕК. Так, в ноябре в Москве состоится круглый стол представителей мировых музеев, которые занимаются темой антисемитизма. Мероприятие, которое пройдет в онлайн-формате, проведут в рамках Конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму."В рамках конференции совместно с Еврейским музеем и центром толерантности готовится круглый стол музеев мира - порядка 20 музеев, которые занимаются тематикой ксенофобии и антисемитизма. Это очень интересно - как музей может противодействовать ксенофобии", - сказал Каннер.Также он выразил надежду, что на конференции получится организовать круглый стол филантропов разных национальностей, "которые финансируют противодействие антисемитизму".Благотворительный праздничный вечер по случаю 25-летия РЕК прошел во вторник в подмосковной Барвихе – на мероприятие пришло более 400 гостей.
https://ria.ru/20211005/rek-1753115852.html
https://ria.ru/20210924/dzhuuri-1751681090.html
москва
барвиха
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752333495_243:0:2460:1663_1920x0_80_0_0_b7dc7886b3397fc48e94c168d47548d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, российский еврейский конгресс, берл лазар, герман захарьяев, пинхас гольдшмидт, совет раввинов европы, барвиха, россия
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) стал катализатором формирования еврейской общины в России – это важнейшее достижение за четверть века существования организации, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.
Выступая на открытии благотворительного вечера по случаю 25-летия организации, Каннер сказал, что все 25 лет с момента образования "РЕК делился, но мы не стали слабее из-за этого".
"Самое важное достижение за 25 лет – РЕК стала катализатором формирования плюралистической еврейской общины. Мы поддерживаем еврейские активности в совершенно разных формах, отношения со всем еврейским, что происходит в России. И то еврейское, что есть в России, не во всем, но во многом - определялось нашей деятельностью", - сказал Каннер.
Так, например, по его словам, крупные еврейские организации возглавляют люди, вышедшие из Российского еврейского конгресса. "Среди основателей РЕК - главный раввин России Берл Лазар, президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, а президент благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев – член бюро и вице-президент РЕК", - уточнил Каннер.
Также, отметил он, среди членов или создателей РЕК - многие крупнейшие благотворители.
Также он рассказал о ближайших планах РЕК. Так, в ноябре в Москве состоится круглый стол представителей мировых музеев, которые занимаются темой антисемитизма. Мероприятие, которое пройдет в онлайн-формате, проведут в рамках Конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.
"В рамках конференции совместно с Еврейским музеем и центром толерантности готовится круглый стол музеев мира - порядка 20 музеев, которые занимаются тематикой ксенофобии и антисемитизма. Это очень интересно - как музей может противодействовать ксенофобии", - сказал Каннер.
Также он выразил надежду, что на конференции получится организовать круглый стол филантропов разных национальностей, "которые финансируют противодействие антисемитизму".
Благотворительный праздничный вечер по случаю 25-летия РЕК прошел во вторник в подмосковной Барвихе – на мероприятие пришло более 400 гостей.