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Религия
https://ria.ru/20211006/rek-1753309056.html
Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет
Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет - РИА Новости, 06.10.2021
Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет
Российский еврейский конгресс (РЕК) стал катализатором формирования еврейской общины в России – это важнейшее достижение за четверть века существования... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:16
2021-10-06T12:16
религия
москва
российский еврейский конгресс
берл лазар
герман захарьяев
пинхас гольдшмидт
совет раввинов европы
барвиха
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) стал катализатором формирования еврейской общины в России – это важнейшее достижение за четверть века существования организации, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.Выступая на открытии благотворительного вечера по случаю 25-летия организации, Каннер сказал, что все 25 лет с момента образования "РЕК делился, но мы не стали слабее из-за этого"."Самое важное достижение за 25 лет – РЕК стала катализатором формирования плюралистической еврейской общины. Мы поддерживаем еврейские активности в совершенно разных формах, отношения со всем еврейским, что происходит в России. И то еврейское, что есть в России, не во всем, но во многом - определялось нашей деятельностью", - сказал Каннер.Так, например, по его словам, крупные еврейские организации возглавляют люди, вышедшие из Российского еврейского конгресса. "Среди основателей РЕК - главный раввин России Берл Лазар, президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, а президент благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев – член бюро и вице-президент РЕК", - уточнил Каннер.Также, отметил он, среди членов или создателей РЕК - многие крупнейшие благотворители.Также он рассказал о ближайших планах РЕК. Так, в ноябре в Москве состоится круглый стол представителей мировых музеев, которые занимаются темой антисемитизма. Мероприятие, которое пройдет в онлайн-формате, проведут в рамках Конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму."В рамках конференции совместно с Еврейским музеем и центром толерантности готовится круглый стол музеев мира - порядка 20 музеев, которые занимаются тематикой ксенофобии и антисемитизма. Это очень интересно - как музей может противодействовать ксенофобии", - сказал Каннер.Также он выразил надежду, что на конференции получится организовать круглый стол филантропов разных национальностей, "которые финансируют противодействие антисемитизму".Благотворительный праздничный вечер по случаю 25-летия РЕК прошел во вторник в подмосковной Барвихе – на мероприятие пришло более 400 гостей.
https://ria.ru/20211005/rek-1753115852.html
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москва, российский еврейский конгресс, берл лазар, герман захарьяев, пинхас гольдшмидт, совет раввинов европы, барвиха, россия
12:16 06.10.2021
 

Президент РЕК рассказал о достижениях организации за 25 лет

© предоставлено пресс-службой РЕКПрезидент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
© предоставлено пресс-службой РЕК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) стал катализатором формирования еврейской общины в России – это важнейшее достижение за четверть века существования организации, заявил РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.
Выступая на открытии благотворительного вечера по случаю 25-летия организации, Каннер сказал, что все 25 лет с момента образования "РЕК делился, но мы не стали слабее из-за этого".
"Самое важное достижение за 25 лет – РЕК стала катализатором формирования плюралистической еврейской общины. Мы поддерживаем еврейские активности в совершенно разных формах, отношения со всем еврейским, что происходит в России. И то еврейское, что есть в России, не во всем, но во многом - определялось нашей деятельностью", - сказал Каннер.
Так, например, по его словам, крупные еврейские организации возглавляют люди, вышедшие из Российского еврейского конгресса. "Среди основателей РЕК - главный раввин России Берл Лазар, президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, президент Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, а президент благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев – член бюро и вице-президент РЕК", - уточнил Каннер.
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 10:08Религия
Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК пройдет в Подмосковье
Также, отметил он, среди членов или создателей РЕК - многие крупнейшие благотворители.
Также он рассказал о ближайших планах РЕК. Так, в ноябре в Москве состоится круглый стол представителей мировых музеев, которые занимаются темой антисемитизма. Мероприятие, которое пройдет в онлайн-формате, проведут в рамках Конференции по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму.
"В рамках конференции совместно с Еврейским музеем и центром толерантности готовится круглый стол музеев мира - порядка 20 музеев, которые занимаются тематикой ксенофобии и антисемитизма. Это очень интересно - как музей может противодействовать ксенофобии", - сказал Каннер.

Также он выразил надежду, что на конференции получится организовать круглый стол филантропов разных национальностей, "которые финансируют противодействие антисемитизму".
Благотворительный праздничный вечер по случаю 25-летия РЕК прошел во вторник в подмосковной Барвихе – на мероприятие пришло более 400 гостей.
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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РелигияМоскваРоссийский еврейский конгрессБерл ЛазарГерман ЗахарьяевПинхас ГольдшмидтСовет раввинов ЕвропыБарвихаРоссия
 
 
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