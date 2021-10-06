https://ria.ru/20211006/razumkov-1753431511.html

Спикер Рады обвинил главу партии Зеленского в шантаже

Спикер Рады обвинил главу партии Зеленского в шантаже - РИА Новости, 06.10.2021

Спикер Рады обвинил главу партии Зеленского в шантаже

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко пытался его шантажировать в вопросе... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:41

2021-10-06T22:41

2021-10-06T22:41

в мире

верховная рада украины

дмитрий разумков

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко пытался его шантажировать в вопросе назначения главы аппарата парламента."Руководитель аппарата не является политической должностью. Это не государственная служба, но не политическая должность. Аппарат Верховной рады не является аппаратом председателя Верховной рады. Это раз. Уйдет глава - аппарат остается. Сколько до этого не было руководителя аппарата, вы же так хорошо осведомлены в истории украинского парламента. Сколько лет до этого не было руководителя аппарата? Четыре года... Второй вопрос - отчего вопрос руководителя аппарата появился как шантаж главы Верховной рады? Или назначь нашего, либо мы тебя снимать будем. Я на шантаж не велся, и вестись не буду", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос Корниенко о том, почему до сих пор не назначен глава аппарата.В ответ на это Корниенко задал Разумкову встречный вопрос: "Я вас шантажировал что ли?". На это глава Верховной рады заявил следующее: "А кто мне письмо прислал? Арахамия (глава фракции "Слуга народа" - ред.)? Или назначай, или мы тебя снимаем. Снимайте, но я аппарат обижать не дам, люди работают круглосуточно... Относительно руководителя аппарата - назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас. Но делать людей, работающих на государственную институцию парламента, заложниками наших с вами политических перетягиваний каната, я не дам".Аппарат Верховной рады является внутренним вспомогательным органом, который выполняет функции обеспечения деятельности парламента, его подразделений и самих депутатов.Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова в четверг. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отставки Разумков может лишиться мандата депутата.Разумков был избран в Раду по списку партии "Слуга народа" и, согласно регламенту работы парламента, в связи с избранием на пост спикера написал заявление о выходе из фракции. По закону выход депутата из фракции по собственной инициативе является основанием для лишения его мандата. Однако применяется ли эта норма в случае сложения мандата в связи с избранием на пост главы парламента, неясно. Решение о лишении мандата принимается партией по результатам съезда.

https://ria.ru/20211006/razumkov-1753425228.html

https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховная рада украины, дмитрий разумков