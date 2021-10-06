https://ria.ru/20211006/razumkov-1753425228.html

Спикер Рады заявил о давлении со стороны администрации президента

Спикер Рады заявил о давлении со стороны администрации президента - РИА Новости, 06.10.2021

Спикер Рады заявил о давлении со стороны администрации президента

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатов, которые не желают голосовать за его отставку, вызывают в офис президента, где... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:27

2021-10-06T21:27

2021-10-06T21:27

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дмитрий разумков

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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что депутатов, которые не желают голосовать за его отставку, вызывают в офис президента, где рассказывают, "что нужно делать в парламенте".Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" на два дня отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова в четверг. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что после отставки Разумков может лишиться мандата депутата."Действительно, это будет происходить (голосование за отставку – ред.) накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно к дешевым. Я нормально отношусь, могли и 8-го числа проголосовать, и это тоже было бы неплохо. А плохо отношусь к другому. Я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, к примеру, на Банковую (на улице Банковая находится офис президента – ред.), и начинают им рассказывать, как и что надо делать в парламенте... Это нормально? Мы с такими принципами шли, с такими подходами? Нет. Хотите сделать мне подарок? Перенесите на пятницу. Я вам мешать не буду, несмотря на то, что нарушается закон", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24".Конкретных имен депутатов Разумков приводить не стал.Разумков был избран в Раду по списку партии "Слуга народа" и, согласно регламенту работы парламента, в связи с избранием на пост спикера написал заявление о выходе из фракции. По закону выход депутата из фракции по собственной инициативе является основанием для лишения его мандата. Однако применяется ли эта норма в случае сложения мандата в связи с избранием на пост главы парламента, неясно. Решение о лишении мандата принимается партией по результатам съезда.

https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html

https://ria.ru/20211005/razumkov-1753166583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков