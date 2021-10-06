https://ria.ru/20211006/razbiratelstvo-1753272436.html

В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством

В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством - РИА Новости, 06.10.2021

В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством

Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG разбирательством, если он не сможет подтвердить соответствие РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:20

2021-10-06T06:20

2021-10-06T09:09

экономика

германия

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/29/1555332961_0:15:2968:1685_1920x0_80_0_0_847324f0553bb97db73b32c9d57454cb.jpg

БЕРЛИН, 6 окт — РИА Новости. Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG разбирательством, если он не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Регулятор отметил, что все технические условия для запуска магистрали выполнены, поэтому в ближайшее время можно ввести в эксплуатацию первую нитку, но для этого нужны подтверждения, что компания готова соблюдать все предписания. Это касается вопросов "недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии", уточнил собеседник агентства."Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", — добавил он."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Пока регулятор постановил не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, которая подала апелляцию на текущее решение, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

https://ria.ru/20211005/potok-1753095840.html

https://ria.ru/20211004/gazprom-1753077999.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-06T06:20 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2