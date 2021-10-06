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https://ria.ru/20211006/razbiratelstvo-1753272436.html
В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством
В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством - РИА Новости, 06.10.2021
В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством
Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG разбирательством, если он не сможет подтвердить соответствие РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T06:20
2021-10-06T09:09
экономика
германия
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 6 окт — РИА Новости. Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG разбирательством, если он не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Регулятор отметил, что все технические условия для запуска магистрали выполнены, поэтому в ближайшее время можно ввести в эксплуатацию первую нитку, но для этого нужны подтверждения, что компания готова соблюдать все предписания. Это касается вопросов "недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии", уточнил собеседник агентства."Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", — добавил он."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Пока регулятор постановил не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.Россию это не устраивает. По мнению Москвы, которая подала апелляцию на текущее решение, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
https://ria.ru/20211005/potok-1753095840.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2
06:20 06.10.2021 (обновлено: 09:09 06.10.2021)
 
В Германии пригрозили оператору "Северного потока — 2" разбирательством

Регулятор ФРГ пригрозил Nord Stream 2 AG разбирательством в случае невыполнения норм ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток газопровода "Северный поток — 2"
Участок газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 6 окт — РИА Новости. Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG разбирательством, если он не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Регулятор отметил, что все технические условия для запуска магистрали выполнены, поэтому в ближайшее время можно ввести в эксплуатацию первую нитку, но для этого нужны подтверждения, что компания готова соблюдать все предписания. Это касается вопросов "недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии", уточнил собеседник агентства.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 03:42
Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", — добавил он.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Накануне Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять топливом первую нитку, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.
Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 года. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Пока регулятор постановил не выводить "Северный поток — 2" из-под действия документа.
Россию это не устраивает. По мнению Москвы, которая подала апелляцию на текущее решение, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 21:50
"Газпром" начал предлагать Европе поставки газа в следующем году
 
ЭкономикаГерманияГазпромАлексей МиллерСеверный поток — 2
 
 
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