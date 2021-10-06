https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html

Участники драки в московском метро раскаялись в содеянном

Участники драки в московском метро раскаялись в содеянном - РИА Новости, 06.10.2021

Участники драки в московском метро раскаялись в содеянном

Все трое участников драки в московском метро раскаиваются в содеянном, следует из видео, опубликованного столичным ГУМВД. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:05

2021-10-06T19:05

2021-10-06T22:26

происшествия

московский метрополитен

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Все трое участников драки в московском метро раскаиваются в содеянном, следует из видео, опубликованного столичным ГУМВД."Вину признаю", — сказал один из мужчин, который наиболее активно бил пострадавшего, нанося ему удары ногой по голове, когда тот лежал.Еще один участник драки заявил, что пытался разнять драчунов.Вечером 4 октября в вагоне электропоезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская" на Арбатско-Покровской линии метро в Москве трое мужчин избили 25-летнего пассажира. Их задержали, возбуждено дело о хулиганстве.

https://ria.ru/20211006/metro-1753356476.html

https://ria.ru/20210709/draka-1740480525.html

москва

россия

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2021

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"Раскаиваюсь" – участник драки об инциденте в метро Все трое участников драки в московском метро раскаиваются в содеянном, один из них признал вину, следует из видео, опубликованного столичным ГУМВД. 2021-10-06T19:05 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия