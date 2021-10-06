https://ria.ru/20211006/rankhigs-1753336856.html

В РАНХиГС опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе

В РАНХиГС опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе - РИА Новости, 06.10.2021

В РАНХиГС опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе 12 сотрудников "Фонда новых форм... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:53

2021-10-06T14:53

2021-10-06T14:53

образование - общество

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

марина ракова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе 12 сотрудников "Фонда новых форм развития образования", поскольку все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту, заявили в пресс-службе вуза.Ранее в СМИ появилась информация, что гражданский муж экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой Артур Стаценко задержан по делу о фиктивном трудоустройстве. По данным СМИ, речь идет о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников "Фонда новых форм развития образования" в РАНХиГС.По данным источника агентства, Ракову, занимавшую пост вице-президента Сбербанка, подозревают в том, что она на прежнем месте работы в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств "Фонду новых форм развития образования" (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.

https://ria.ru/20210929/rakova-1752357447.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, марина ракова