В РАНХиГС опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе
В РАНХиГС опровергли возможность фиктивного трудоустройства в академии 12 сотрудников
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы опровергли возможность фиктивного трудоустройства в вузе 12 сотрудников "Фонда новых форм развития образования", поскольку все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту, заявили в пресс-службе вуза.
Ранее в СМИ появилась информация, что гражданский муж экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой Артур Стаценко задержан по делу о фиктивном трудоустройстве. По данным СМИ, речь идет о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников "Фонда новых форм развития образования" в РАНХиГС.
"Фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна: все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту в соответствии с техническим заданием и календарным планом, составляют подробные итоговые отчеты о выполненной работе, которые регистрируются в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
По данным источника агентства, Ракову, занимавшую пост вице-президента Сбербанка, подозревают в том, что она на прежнем месте работы в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств "Фонду новых форм развития образования" (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
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