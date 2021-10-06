https://ria.ru/20211006/rakova-1753298590.html
Экс-замминистра просвещения Ракову задержали
Экс-замминистра просвещения Ракову задержали - РИА Новости, 06.10.2021
Экс-замминистра просвещения Ракову задержали
Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:30
2021-10-06T11:30
2021-10-06T15:20
происшествия
москва
марина ракова
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк."Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве", — сказала собеседница агентства.На прошлой неделе женщина стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором.Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой, которая в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка (с 4 октября она числится уволенной), прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.Суд арестовал других фигурантов дела: управляющего директора ПАО "Сбербанк" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.Инкин ранее был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба входят в ближайшее окружение Раковой, работали с ней, когда она была замминистра, а впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20210930/rakova-1752442673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, марина ракова
11:30 06.10.2021 (обновлено: 15:20 06.10.2021)
Экс-замминистра просвещения Ракову задержали
Экс-замминистра просвещения Марину Ракову задержали, ее допрашивают
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк
.
"Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве", — сказала собеседница агентства.
На прошлой неделе женщина стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), в котором была гендиректором.
Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.
Дома и на работе у Раковой, которая в последнее время занимала пост вице-президента Сбербанка
(с 4 октября она числится уволенной), прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.
Суд арестовал других фигурантов дела: управляющего директора ПАО "Сбербанк
" Евгения Зака, руководителя дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.
Инкин ранее был директором ФНФРО, а Зак — заместителем гендиректора. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба входят в ближайшее окружение Раковой, работали с ней, когда она была замминистра, а впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.