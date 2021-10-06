Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/raketa-1753269646.html
Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года - РИА Новости, 06.10.2021
Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
Фрегат "Адмирал Горшков" до конца этого года выполнит как минимум один испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:41
2021-10-06T03:59
безопасность
нпо машиностроения
циркон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741799855_340:382:2399:1540_1920x0_80_0_0_97e3ea5d30a7390d04861e3baf50ada5.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" до конца этого года выполнит как минимум один испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что "в рамках этого пуска рассматривается возможность проведения фрегатом первой залповой стрельбы гиперзвуковыми ракетами".Начиная с прошлого года "Адмирал Горшков" провел уже серию испытательных пусков ракет "Циркон". Всего, по официальным данным Минобороны, корабль стрелял новыми ракетами четыре раза, последний раз – в июле.В воскресенье была выполнена первая стрельба "Цирконом" с атомной подлодки – ракетный крейсер проекта 885 "Северодвинск" запустил гиперзвуковую ракету по морской условной цели из надводного положения. На следующий день подлодка выполнила первый пуск "Циркона" из-под воды, с глубины 40 метров. С этой стрельбой завершились предварительные испытания ракетного комплекса."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.На международном военно-техническом форуме "Армия-2021" министерство обороны заключило контракт с НПО машиностроения (входит в КТРВ) на поставки ракеты 3М22 "Циркон". Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753205478.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tsirkon-1753253140.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741799855_476:424:1964:1540_1920x0_80_0_0_be922e72a0343226a77b8b7647fff068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, нпо машиностроения, циркон
03:41 06.10.2021 (обновлено: 03:59 06.10.2021)
 
Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года

Источник: фрегат "Адмирал Горшков" до конца года выполнит еще один пуск ракеты "Циркон"

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" до конца этого года выполнит как минимум один испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"До конца текущего года должна быть выполнена как минимум еще одна стрельба ракетой "Циркон" в рамках испытаний - с борта головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "в рамках этого пуска рассматривается возможность проведения фрегатом первой залповой стрельбы гиперзвуковыми ракетами".
Начиная с прошлого года "Адмирал Горшков" провел уже серию испытательных пусков ракет "Циркон". Всего, по официальным данным Минобороны, корабль стрелял новыми ракетами четыре раза, последний раз – в июле.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с атомной подводной лодки Северодвинск. Кадр видео
Вчера, 16:27
Кошмар Америки: китайцы оценили запуск "Циркона"
В воскресенье была выполнена первая стрельба "Цирконом" с атомной подлодки – ракетный крейсер проекта 885 "Северодвинск" запустил гиперзвуковую ракету по морской условной цели из надводного положения. На следующий день подлодка выполнила первый пуск "Циркона" из-под воды, с глубины 40 метров. С этой стрельбой завершились предварительные испытания ракетного комплекса.
"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.
На международном военно-техническом форуме "Армия-2021" министерство обороны заключило контракт с НПО машиностроения (входит в КТРВ) на поставки ракеты 3М22 "Циркон". Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.
Моряк на ограждении боевой рубки атомной подводной лодки Северодвинск - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 21:30Авторы
И пикнуть не успеют: "Цирконы" ставят Запад в военный тупик
 
БезопасностьНПО МашиностроенияЦиркон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния