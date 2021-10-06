https://ria.ru/20211006/raketa-1753269646.html

Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года

Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года - РИА Новости, 06.10.2021

Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года

Фрегат "Адмирал Горшков" до конца этого года выполнит как минимум один испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T03:41

2021-10-06T03:41

2021-10-06T03:59

безопасность

нпо машиностроения

циркон

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" до конца этого года выполнит как минимум один испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он уточнил, что "в рамках этого пуска рассматривается возможность проведения фрегатом первой залповой стрельбы гиперзвуковыми ракетами".Начиная с прошлого года "Адмирал Горшков" провел уже серию испытательных пусков ракет "Циркон". Всего, по официальным данным Минобороны, корабль стрелял новыми ракетами четыре раза, последний раз – в июле.В воскресенье была выполнена первая стрельба "Цирконом" с атомной подлодки – ракетный крейсер проекта 885 "Северодвинск" запустил гиперзвуковую ракету по морской условной цели из надводного положения. На следующий день подлодка выполнила первый пуск "Циркона" из-под воды, с глубины 40 метров. С этой стрельбой завершились предварительные испытания ракетного комплекса."Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – 1 тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.На международном военно-техническом форуме "Армия-2021" министерство обороны заключило контракт с НПО машиностроения (входит в КТРВ) на поставки ракеты 3М22 "Циркон". Ожидается, что серийные поставки новых ракет флоту начнутся в 2022 году.

https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753205478.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tsirkon-1753253140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, нпо машиностроения, циркон