https://ria.ru/20211006/rada-1753302234.html

В Раде анонсировали назначение нового спикера в пятницу

В Раде анонсировали назначение нового спикера в пятницу - РИА Новости, 06.10.2021

В Раде анонсировали назначение нового спикера в пятницу

Назначение нового спикера Верховной рады Украины, предположительно, состоится в пятницу, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа"... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:42

2021-10-06T11:42

2021-10-06T11:42

в мире

украина

верховная рада украины

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

руслан стефанчук

александр корниенко

давид арахамия

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Назначение нового спикера Верховной рады Украины, предположительно, состоится в пятницу, сообщил в среду глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.Во вторник Рада по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" на два дня отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента. Рада рассмотрит вопрос об отставке Разумкова в четверг. В партии власти ранее заявили, что этот пост в случае отставки Разумкова займёт его первый заместитель Руслан Стефанчук, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа"."Завтра (в четверг – ред.) голосования за нового спикера не будет. В пятницу будет наверняка. Я думаю, в пятницу нам нужно провести заседание фракции и определить обе кандидатуры (спикера и первого вице-спикера – ред.), и потом мы будем голосовать", - заявил Арахамия журналистам.Депутат подтвердил, что Стефанчук претендует на должность председателя парламента, но не является единственным кандидатом. То же касается главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, которого прочат на должность первого вице-спикера. "Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть", - сказал Арахамия.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.

https://ria.ru/20211005/rada-1753141390.html

https://ria.ru/20211005/obezyana-1753244733.html

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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков, руслан стефанчук, александр корниенко, давид арахамия