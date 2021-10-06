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В Архангельской области введут QR-коды для посещения кафе

В Архангельской области введут QR-коды для посещения кафе - РИА Новости, 06.10.2021

В Архангельской области введут QR-коды для посещения кафе

Власти Архангельской области решили ввести с 11 октября ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, в частности, разрешить доступ в кафе и... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:45

2021-10-06T17:45

2021-10-06T19:27

архангельская область

россия

распространение коронавируса

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александр цыбульский

коронавирус covid-19

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МУРМАНСК, 6 окт – РИА Новости. Власти Архангельской области решили ввести с 11 октября ряд ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, в частности, разрешить доступ в кафе и рестораны, а также на различные мероприятия по QR-коду и ввести запрет на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних, сообщили в оперштабе региона."С 11 октября доступ в точки общепита, на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области будет возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации", - говорится в сообщении. Отмечается, что заменить QR-код может только официальная справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или наличие отрицательного ПЦР-теста (за три дня).В торгово-развлекательных комплексах вновь вводятся термометрия, а также запрет на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних. Эти ограничительные меры вступят в силу с 11 октября.Как отметили в оперштабе, только за последнюю неделю количество занятых коек возросло с 2 114 до 2 272. Как сообщил в ходе заседания оперштаба глава областного минздрава Александр Герштанский, в регионе увеличилось и число тяжелых пациентов: в начале июня их было 83, а сегодня число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, составляет 250 человек. Сейчас в 23 медицинских организациях области развернуто 2 607 инфекционных коек.Темпы вакцинации в Архангельской области, по мнению властей, также оставляют желать лучшего – ежедневно вакцинируется не более 1,4 тысячи человек по всей Архангельской области. В летний период количество привитых северян за сутки достигало 4-5 тысяч человек. В настоящий момент интерес со стороны населения сильно упал."Сегодня единственный способ снизить распространение коронавируса, не прибегая к ограничениям, – это вакцинация. В ином случае приходится идти путем ограничений, который несомненно повлияет и на бизнес, и на социальное самочувствие граждан. Но мы должны помнить, что имеем дело со смертельно опасной инфекцией", - отметил губернатор Александр Цыбульский.В медицинских организациях планируется временно ограничить оказание плановой помощи, в том числе проведение профилактических осмотров и диспансеризацию взрослого населения, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/matvienko-1753370557.html

https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753208600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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