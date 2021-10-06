https://ria.ru/20211006/putin-1753406374.html
Европейцы сохраняют углеродную нейтральность за счет России, заявил Путин
Европейцы сохраняют углеродную нейтральность за счет России, заявил Путин - РИА Новости, 06.10.2021
Европейцы сохраняют углеродную нейтральность за счет России, заявил Путин
Европейцы пытаются сохранять углеродную нейтральность за счет России, но Москва постарается выстроить диалог на основе интересов всех сторон, сообщил президент... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:17
2021-10-06T19:17
2021-10-06T19:29
экономика
европа
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Европейцы пытаются сохранять углеродную нейтральность за счет России, но Москва постарается выстроить диалог на основе интересов всех сторон, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитии энергетики в среду.Во время совещания председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук рассказал президенту, что "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%". "Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность", - сказал Ковальчук."Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке", - подчеркнул Путин.
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экономика, европа, владимир путин, россия
19:17 06.10.2021 (обновлено: 19:29 06.10.2021)
Европейцы сохраняют углеродную нейтральность за счет России, заявил Путин
Путин: европейцы пытаются сохранять углеродную нейтральность за счет России