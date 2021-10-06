https://ria.ru/20211006/putin-1753400978.html
Путин оценил идею о биржевой торговле газом
Путин оценил идею о биржевой торговле газом - РИА Новости, 06.10.2021
Путин оценил идею о биржевой торговле газом
Президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки, он просто так не продается. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:56
2021-10-06T18:56
2021-10-06T19:12
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки, он просто так не продается."В целом биржевая торговля газом... она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", - сказал он на совещании по энергетике.Путин отметил, что даже СПГ надо произвести, осуществить сжижение, погрузить в танкеры, развести, регазифицировать."Это сложный процесс, очень дорогостоящий. И это так не работает. Не работает просто", - сказал президент.
https://ria.ru/20211006/putin-1753391095.html
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экономика, владимир путин, россия
18:56 06.10.2021 (обновлено: 19:12 06.10.2021)
Путин оценил идею о биржевой торговле газом
Путин: биржевая торговля газом - это не часы и галстуки, он просто так не продается
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки, он просто так не продается.
"В целом биржевая торговля газом... она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", - сказал он на совещании по энергетике.
Путин отметил, что даже СПГ надо произвести, осуществить сжижение, погрузить в танкеры, развести, регазифицировать.
"Это сложный процесс, очень дорогостоящий. И это так не работает. Не работает просто", - сказал президент.