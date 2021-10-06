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Путин оценил идею о биржевой торговле газом
Путин оценил идею о биржевой торговле газом - РИА Новости, 06.10.2021
Путин оценил идею о биржевой торговле газом
Президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки, он просто так не продается. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:56
2021-10-06T19:12
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки, он просто так не продается."В целом биржевая торговля газом... она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", - сказал он на совещании по энергетике.Путин отметил, что даже СПГ надо произвести, осуществить сжижение, погрузить в танкеры, развести, регазифицировать."Это сложный процесс, очень дорогостоящий. И это так не работает. Не работает просто", - сказал президент.
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экономика, владимир путин, россия
18:56 06.10.2021 (обновлено: 19:12 06.10.2021)
 
Путин оценил идею о биржевой торговле газом

Путин: биржевая торговля газом - это не часы и галстуки, он просто так не продается

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки, он просто так не продается.
"В целом биржевая торговля газом... она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", - сказал он на совещании по энергетике.
Путин отметил, что даже СПГ надо произвести, осуществить сжижение, погрузить в танкеры, развести, регазифицировать.
"Это сложный процесс, очень дорогостоящий. И это так не работает. Не работает просто", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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