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Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 06.10.2021
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:21
2021-10-06T20:40
экономика
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.Следить за выполнением поручения он попросил главу Минэнерго Николая Шульгинова.По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по ее территории."Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту", — добавил Путин.На совещании президент отмечал, что поставки газа в Европу по новым трубопроводам позволили бы снизить выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза за счет использования современного оборудования и возможности прокачивать сырье под более высоким давлением.При этом, по словам Путина, увеличение транзита через газотранспортную систему Украины возможно, но это повлечет убытки для "Газпрома", в то время как применение новой инфраструктуры позволило бы экономить по три миллиарда долларов в год."Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — добавил глава государства.Углеродная нейтральностьНа совещании у президента председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук поднял вопрос об углеродной нейтральности в ситуации, когда "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27 процентов от энергобаланса, а в России — 13 процентов".Он выразил надежду, что диалог на эту тему будет продолжаться с учетом интересов всех сторон на мировом энергетическом рынке.Биржевые цены на газ не отражают реальностьУчастники совещания затронули также высокие цены на газ в Европе. По словам вице-премьера Александра Новака, биржевая стоимость не отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что к первоначальному росту цен привело жаркое лето в Латинской Америке, когда туда переориентировали СПГ из США. Это стало причиной дефицита сырья на других рынках. Так, в Европе нехватка запасов в подземных хранилищах сейчас оценивается в 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом."Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена — она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.В свою очередь, Путин отметил, что Россия может увеличить предложение газа, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж, но делать это надо не на спотовом рынке в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге.Он предложил обсудить этот вопрос еще раз, подчеркнув, что Россия не должна продавать газ на бирже в ущерб себе.
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Путин: нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа
ПУТИН О ГАЗЕ: НЕ НАДО НИКОГО СТАВИТЬ В ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАТЬ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ, ХОТЯ ВЫГОДНЕЕ ПРОДАВАТЬ ЕГО НА БИРЖЕ - ПУТИН
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экономика
18:21 06.10.2021 (обновлено: 20:40 06.10.2021)
 

Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.

"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях", — подчеркнул президент.

Следить за выполнением поручения он попросил главу Минэнерго Николая Шульгинова.
По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по ее территории.
"Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту", — добавил Путин.
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На совещании президент отмечал, что поставки газа в Европу по новым трубопроводам позволили бы снизить выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза за счет использования современного оборудования и возможности прокачивать сырье под более высоким давлением.
При этом, по словам Путина, увеличение транзита через газотранспортную систему Украины возможно, но это повлечет убытки для "Газпрома", в то время как применение новой инфраструктуры позволило бы экономить по три миллиарда долларов в год.
"Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — добавил глава государства.
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Углеродная нейтральность

На совещании у президента председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук поднял вопрос об углеродной нейтральности в ситуации, когда "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27 процентов от энергобаланса, а в России — 13 процентов".
"Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет России", — отметил Путин.
Он выразил надежду, что диалог на эту тему будет продолжаться с учетом интересов всех сторон на мировом энергетическом рынке.
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Биржевые цены на газ не отражают реальность

Участники совещания затронули также высокие цены на газ в Европе. По словам вице-премьера Александра Новака, биржевая стоимость не отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что к первоначальному росту цен привело жаркое лето в Латинской Америке, когда туда переориентировали СПГ из США. Это стало причиной дефицита сырья на других рынках. Так, в Европе нехватка запасов в подземных хранилищах сейчас оценивается в 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом.
"Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена — она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.
В свою очередь, Путин отметил, что Россия может увеличить предложение газа, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж, но делать это надо не на спотовом рынке в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге.
"В целом биржевая торговля газом <...> она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — добавил глава государства.
Он предложил обсудить этот вопрос еще раз, подчеркнув, что Россия не должна продавать газ на бирже в ущерб себе.
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