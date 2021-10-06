https://ria.ru/20211006/putin-1753338709.html
Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов
Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов - РИА Новости, 06.10.2021
Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать рабочие места в угледобывающих регионах вне угольной отрасли и попросил доложить ему, что уже... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:00
2021-10-06T15:00
2021-10-06T15:12
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать рабочие места в угледобывающих регионах вне угольной отрасли и попросил доложить ему, что уже для этого сделано."Необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора", - сказал он на совещании по развитию энергетики в РФ.Путин напомнил участникам совещания, что поручения по этому поводу уже были даны ранее, и сегодня он хочет услышать подробный доклад о проделанной работе.
https://ria.ru/20211006/energetika-1753334937.html
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владимир путин, россия, экономика
15:00 06.10.2021 (обновлено: 15:12 06.10.2021)
Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов
Президент России Путин поручил уделить внимание развитию угледобывающих регионов