https://ria.ru/20211006/putin-1753338455.html

Путин заявил, что развитие ТЭК должно быть взвешенным

Путин заявил, что развитие ТЭК должно быть взвешенным - РИА Новости, 06.10.2021

Путин заявил, что развитие ТЭК должно быть взвешенным

Развитие топливно-энергетического комплекса должно быть взвешенным и учитывать национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:00

2021-10-06T15:00

2021-10-06T15:35

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Развитие топливно-энергетического комплекса должно быть взвешенным и учитывать национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики."Наши решения по развитию топливно-энергетического комплекса нашей страны, России, должны быть взвешенными, должны учитывать наши национальные интересы, и потребность наших граждан, и, конечно, должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу", – подчеркнул президент.Он добавил, что необходимо смотреть в будущее."Нам необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий", – подчеркнул президент.Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, она должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников, заявил Путин."Тем не менее, я бы хотел сегодня услышать предложения от вас, уважаемые коллеги, что мы еще могли бы сделать для стабилизации глобального энергетического рынка. Мы готовы к такой работе и хотели бы, чтобы эта работа строилась на абсолютно коммерческой основе с учетом интересов всех участников этого процесса", - сказал он."Особо подчеркну, сложившееся на европейском энергетическом рынке положение - это еще один яркий пример того, что поспешные, и тем более, политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере. Тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210605/rosneft-1735775554.html

https://ria.ru/20210807/gaz-1744769225.html

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владимир путин, экономика, россия