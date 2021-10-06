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Туризм
https://ria.ru/20211006/puteshestviya-1753220569.html
Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений
Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений - РИА Новости, 06.10.2021
Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений
Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений в регионах России, сообщили РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:39
2021-10-06T11:39
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений в регионах России, сообщили РИА Новости представители отрасли."Готовимся к отмене уже забронированных экскурсий в Калининграде, так как из-за новых мер туристы, по всей видимости, от них будут отказываться", — сказали в пресс-службе "Интуриста".Спад интереса к путешествиям по России из-за вводимых ковидных ограничений отмечают и в туроператоре "Алеан". "Глубина продаж снова снизилась, и, в принципе, они замерли практически во всех регионах, потому что клиенты не готовы сейчас платить, не понимая, что завтра поменяется. Продажи идут в основном на ближайшие две недели. Больше всего пострадали экскурсионные туры", — сказала коммерческий директор компании Оксана Булах."Ковидные ограничения, которые вводятся в разных регионах, превратились в важный фактор при выборе места и времени отдыха. Пока бронирования идут лучше, чем год назад на октябрь, ноябрьские праздники и Новый год. Но ситуация неустойчивая... Самые массовые направления, Краснодарский край и Крым, пока правила не меняют, поэтому путешественники могут смело их бронировать", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин."Калининград и другие регионы, которые сейчас на слуху, не играют значительную роль на нашем рынке и не скажутся на турпотоке. В Москве и Санкт-Петербурге, очевидно, основные коронавирусные события впереди, и мы ожидаем, что меры будут ужесточаться. И, как и год назад, в числе основных пострадавших окажутся столицы и города Золотого кольца, а Крым и Краснодарский край сохранят успешные показатели летнего сезона и улучшат их на Новый год и Рождество", — заключил он.
https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html
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новости - туризм, туризм, коронавирус в россии, калининград, краснодарский край, республика крым, сочи, москва, интурист, туристы, сергей ромашкин
11:39 06.10.2021
 
Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений

Туроператоры говорят о снижении интереса к поездкам из-за ковидных ограничений в регионах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПожилая пара гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
Пожилая пара гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают замедление продаж путевок из-за ковидных ограничений в регионах России, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"Готовимся к отмене уже забронированных экскурсий в Калининграде, так как из-за новых мер туристы, по всей видимости, от них будут отказываться", — сказали в пресс-службе "Интуриста".
Спад интереса к путешествиям по России из-за вводимых ковидных ограничений отмечают и в туроператоре "Алеан". "Глубина продаж снова снизилась, и, в принципе, они замерли практически во всех регионах, потому что клиенты не готовы сейчас платить, не понимая, что завтра поменяется. Продажи идут в основном на ближайшие две недели. Больше всего пострадали экскурсионные туры", — сказала коммерческий директор компании Оксана Булах.
"Ковидные ограничения, которые вводятся в разных регионах, превратились в важный фактор при выборе места и времени отдыха. Пока бронирования идут лучше, чем год назад на октябрь, ноябрьские праздники и Новый год. Но ситуация неустойчивая... Самые массовые направления, Краснодарский край и Крым, пока правила не меняют, поэтому путешественники могут смело их бронировать", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
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"Калининград и другие регионы, которые сейчас на слуху, не играют значительную роль на нашем рынке и не скажутся на турпотоке. В Москве и Санкт-Петербурге, очевидно, основные коронавирусные события впереди, и мы ожидаем, что меры будут ужесточаться. И, как и год назад, в числе основных пострадавших окажутся столицы и города Золотого кольца, а Крым и Краснодарский край сохранят успешные показатели летнего сезона и улучшат их на Новый год и Рождество", — заключил он.
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