https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753374646.html

В Нижегородской области построят путепровод

В Нижегородской области построят путепровод - РИА Новости, 06.10.2021

В Нижегородской области построят путепровод

Строительство путепровода над железнодорожными путями в рабочем поселке Выездное Арзамасского района Нижегородской области планируют начать в 2022 году,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:19

2021-10-06T17:19

2021-10-06T17:19

нижегородская область

общество

арзамас

арзамасский район

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Строительство путепровода над железнодорожными путями в рабочем поселке Выездное Арзамасского района Нижегородской области планируют начать в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Работы будут проводиться в рамках реконструкции участка автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас для развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, жители Арзамаса и юга региона не раз отмечали, что существующий переезд через железную дорогу значительно снижает интенсивность движения на межрегиональной трассе, создавая серьезные заторы."Арзамас - один из крупнейших городов Нижегородской области, важный промышленный и туристический центр. Вопрос его транспортной доступности крайне актуален. Развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" позволило нам комплексно подойти к решению проблемы по всем направлениям. Необходимость создания путепровода возросла и в связи со строительством трассы М-12", - цитирует пресс-служба слова Никитина.На сайте госзакупок размещена конкурсная документация по выбору подрядчика. Победителю конкурса предстоит в течение 20 месяцев построить искусственное сооружение длиной около 275 метров, подъезды к нему протяженностью 750 метров с шириной 7 метров и тротуары. Путепровод будет двухполосным с расчетной скоростью движения 70 километров в час Стоимость работ - 1,472 миллиарда рублей."Учитывая, насколько интенсивно развивается туристическое направление в Нижегородской области, было принято решение увеличить скорость движения транспорта на участках, связанных с кластером "Арзамас-Дивеево-Саров". Реконструкция дороги и новый путепровод снизят загрузку улично-дорожной сети Арзамасского района. Это обеспечит комфортность культурно-исторического маршрута и повысит связанность разобщенных территорий", - сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин.Отмечается, что в настоящее время завершается строительство Северо-восточного обхода села Дивеево протяженностью почти 5 километров и капитальный ремонт участков дороги Владимир-Муром-Арзамас в городах областного значения Кулебаки и Навашино, а также в Ардатовском и Арзамасском районах.

https://ria.ru/20210928/remont-1752201819.html

https://ria.ru/20210921/nikitin-1751198628.html

https://ria.ru/20211005/granty-1753239678.html

арзамас

арзамасский район

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общество, арзамас, арзамасский район, глеб никитин, россия