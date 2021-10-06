https://ria.ru/20211006/proverka-1753302397.html

СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове

СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове - РИА Новости, 06.10.2021

СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове

Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:43

2021-10-06T11:43

2021-10-06T11:43

происшествия

дмитрий песков

онк

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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН, заявила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Надежда Волошина.Ранее в среду в Youtube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области."По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение", - сказала Волошина журналистам.Накануне ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. СУСК по региону во вторник по итогам проверки этого сообщения возбудило уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова, ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных.Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Денис Соболев сообщил РИА Новости, что ОНК не получала жалоб на физическое воздействие от заключенных ОТБ №1. Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила агентству, что 30 октября посещала ОТБ №1 и заключенные не жаловались ей на насилие, однако подчеркнула, что информация о пытках требует тщательных проверок.

https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html

https://ria.ru/20210722/koloniya-1742441828.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, дмитрий песков, онк