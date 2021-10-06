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СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове
СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове - РИА Новости, 06.10.2021
СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове
Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:43
2021-10-06T11:43
происшествия
дмитрий песков
онк
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН, заявила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Надежда Волошина.Ранее в среду в Youtube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области."По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение", - сказала Волошина журналистам.Накануне ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. СУСК по региону во вторник по итогам проверки этого сообщения возбудило уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова, ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных.Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Денис Соболев сообщил РИА Новости, что ОНК не получала жалоб на физическое воздействие от заключенных ОТБ №1. Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила агентству, что 30 октября посещала ОТБ №1 и заключенные не жаловались ей на насилие, однако подчеркнула, что информация о пытках требует тщательных проверок.
https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html
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происшествия, дмитрий песков, онк
11:43 06.10.2021
 
СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратове

СК начал проверку новых сообщений о пытках над заключенными в Саратовской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Саратовской области начали проверку сообщений о пытках над заключенными в тюремной больнице, расследуются прежние дела о насилии в этом учреждении регионального УФСИН, заявила старший помощник руководителя областного управления СК РФ Надежда Волошина.
Ранее в среду в Youtube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
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"По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение", - сказала Волошина журналистам.
Накануне ФСИН России сообщила, что сотрудники центрального аппарата ведомства выехали в Саратовскую область проверять информацию о "противоправных действиях" в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве пояснили, что проверка инициирована после появления в интернете соответствующей видеозаписи, которая, по утверждению автора публикации, сделана в ОТБ №1 УФСИН по Саратовской области. СУСК по региону во вторник по итогам проверки этого сообщения возбудило уголовное дело о надругательстве группы мужчин над заключенным в тюремной больнице.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Андрея Иванова, ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Денис Соболев сообщил РИА Новости, что ОНК не получала жалоб на физическое воздействие от заключенных ОТБ №1. Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова также заявила агентству, что 30 октября посещала ОТБ №1 и заключенные не жаловались ей на насилие, однако подчеркнула, что информация о пытках требует тщательных проверок.
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