https://ria.ru/20211006/proryv-1753265050.html

В Калифорнии водолазы нашли предполагаемое место прорыва нефтепровода

В Калифорнии водолазы нашли предполагаемое место прорыва нефтепровода - РИА Новости, 06.10.2021

В Калифорнии водолазы нашли предполагаемое место прорыва нефтепровода

Водолазы выявили возможное место повреждения трубопровода в Тихом океане в Калифорнии, новых утечек не выявлено, сообщила на пресс-конференции во вторник... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:44

2021-10-06T00:44

2021-10-06T00:44

сша

калифорния

тихий океан

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Водолазы выявили возможное место повреждения трубопровода в Тихом океане в Калифорнии, новых утечек не выявлено, сообщила на пресс-конференции во вторник представитель береговой охраны США."Показания водолазов и съемка ТНПА (Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат) подтверждает, что участок длинной 4000 футов (около 1,2 км) трубопровода общей протяженностью в 17,7 миль (285 км) был смещен приблизительно на 150 футов (33 метра) и получил параллельный трубопроводу разрыв длиной около 13 дюймов (около 33 см)", - сообщила на брифинге представитель береговой охраны Ребекка Ор. По ее словам, именно этот участок, вероятно, стал причиной разлива, однако "сейчас более утечки нефти нет".Расследование инцидента продолжается. Как заявила представитель береговой охраны, данных о том, что в районе повреждения трубопровода могло находится судно, якорь которого мог бы повредить трубопровод, пока нет.По последним данным, в районе разлива были собраны более 20 тысяч литров нефти, очищены около 1,6 километра береговой линии. Работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются.О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти, пляжи в районе бедствия закрыты.

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/ssha-1752926688.html

https://ria.ru/20211005/kaliforniya-1753112215.html

сша

калифорния

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, калифорния, тихий океан