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Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию
Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию - РИА Новости, 06.10.2021
Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию
Правительство очень заинтересовано в профессиональной самореализации российских программистов, эти знания и умения будут очень нужны стране, заявил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:37
2021-10-06T16:37
2021-10-06T16:37
технологии
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство очень заинтересовано в профессиональной самореализации российских программистов, эти знания и умения будут очень нужны стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что обходиться без цифровых технологий уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе."Мы понимаем, что для соответствия современным требованиям, в первую очередь, требованиям граждан, нужен совершенно новый формат управления, новая система управления. Многое в этом направлении уже сделано", - сказал глава правительства.Чтобы максимально внедрить "цифру" в деятельность министерств и ведомств, организаций, в каждом из них появился новый замруководителя по цифровой трансформации, напомнил он.
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технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия
Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию
Мишустин: правительство заинтересовано в профессиональной самореализации программистов
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Правительство очень заинтересовано в профессиональной самореализации российских программистов, эти знания и умения будут очень нужны стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
"Конечно, ваши знания и умения будут очень нужны стране. Не только в бизнесе. Правительство очень заинтересовано создать все условия для профессиональной самореализации. И вы сможете внести огромный вклад в повышение, в том числе, конкурентоспособности российских IT-продуктов, решений и услуг", - сказал он в ходе встречи с членами российских команд-участниц финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).
Мишустин отметил, что обходиться без цифровых технологий уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе.
"Мы понимаем, что для соответствия современным требованиям, в первую очередь, требованиям граждан, нужен совершенно новый формат управления, новая система управления. Многое в этом направлении уже сделано", - сказал глава правительства.
Чтобы максимально внедрить "цифру" в деятельность министерств и ведомств, организаций, в каждом из них появился новый замруководителя по цифровой трансформации, напомнил он.