https://ria.ru/20211006/programmisty-1753365551.html

Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию

Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию - РИА Новости, 06.10.2021

Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию

Правительство очень заинтересовано в профессиональной самореализации российских программистов, эти знания и умения будут очень нужны стране, заявил... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:37

2021-10-06T16:37

2021-10-06T16:37

технологии

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство очень заинтересовано в профессиональной самореализации российских программистов, эти знания и умения будут очень нужны стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что обходиться без цифровых технологий уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе."Мы понимаем, что для соответствия современным требованиям, в первую очередь, требованиям граждан, нужен совершенно новый формат управления, новая система управления. Многое в этом направлении уже сделано", - сказал глава правительства.Чтобы максимально внедрить "цифру" в деятельность министерств и ведомств, организаций, в каждом из них появился новый замруководителя по цифровой трансформации, напомнил он.

https://ria.ru/20210915/mintsifry-1750216126.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия