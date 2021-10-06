https://ria.ru/20211006/produkty-1753413331.html

В России подорожали овощи

В России подорожали овощи - РИА Новости, 06.10.2021

В России подорожали овощи

Куриные яйца в России за сентябрь подорожали на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говядина и мясо птицы - на 2,4%, сахар - на 0,7%, подсолнечное масло -... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:54

2021-10-06T19:54

2021-10-06T22:01

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Куриные яйца в России за сентябрь подорожали на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говядина и мясо птицы - на 2,4%, сахар - на 0,7%, подсолнечное масло - на 0,2%, следует из сообщения Росстата."Яйца куриные в среднем по России подорожали на 5,7%, при этом в 17 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-3,9%, в 18 субъектах - на 4-5,9%, в 19 субъектах - на 6-9,9%, в 16 субъектах - на 10-19,9%, в шести субъектах - на 20-41,9%. В двух субъектах Российской Федерации цены не изменились, в семи субъектах - снизились на 0,1-5%", - сообщает статистическое ведомство.В свою очередь цены на сахар-песок за прошлый месяц увеличились на 0,69%. Подсолнечное масло подорожало на 0,15%."Среди продовольственных товаров подорожали: говядина и мясо птицы - на 2,4%, печень говяжья - на 1,8%, национальные сыры и брынза - на 1,7%, молоко - на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы - на 1,5%, фарш мясной - на 1,4%, рыба живая и охлажденная - на 1,3%, майонез - на 1,3%, пельмени, манты, равиоли, сметана, консервы томатные, кексы, рулеты, шоколад и консервы мясные для детского питания - на 1,2%", - добавляет Росстат.В целом мясо и птица в России за прошлый месяц выросли в цене на 2,04%, в частности, охлажденные и мороженые куры подорожали на 3,18% по сравнению с августом.Рост цен на птицеводческую продукцию в России с 28 сентября по 4 октября ускорился, как и на сахар, в свою очередь подсолнечное масло дорожало тем же темпом, что и неделей ранее, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 1,59%, в том числе в 53 регионах - на 0,1-2%, в 24 - на 2,1-5,3%. В пяти субъектах цены не изменились, в Дагестане и Магаданской области они снизились на 0,2%, в Адыгее - на 0,1%. За предыдущую неделю, с 21 по 27 сентября, мясо кур подорожало на 1,12%, а с начала года по 4 октября цена на него выросла на 20,81%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 4,43% (с 21 по 27 сентября - на 3,5%, а с начала года яйца уменьшились в цене на 3,99%). В 42 субъектах цены выросли на 0,1-5%, в 40 регионах - на 5,1-15,3%. "В трех субъектах цены не изменились", - указывает Росстат.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,21%, в том числе в 30 регионах страны - на 0,1-1%, в 14 - на 1,1-8,9%. "В 22 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,2%", - сообщает статистическое ведомство. С 21 по 27 сентября цены на сахар выросли на 0,1%, а с начала года по 4 октября - прибавили 4,54%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,08%, как и неделей ранее. В 32 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-2%, в 20 субъектах цены не изменились, в 33 - снизились на 0,1-1,9%. С начала года по 4 октября подсолнечное масло подорожало на 5,87%.Гречка с 28 сентября по 4 октября выросла в цене на 0,44%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,3%, а с начала года цены поднялись на 11,93%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,53% (за предыдущий период - на 0,25%, рост с начала года - на 5,02%), черный хлеб - на 0,35% (за предыдущий период - на 0,12%, с начала года - на 4,89%), макаронные изделия - на 0,64% (после роста на 0,55%, с начала года цены увеличились на 7,03%).Вермишель повысилась в цене на 0,55% (за предыдущий период - увеличение на 0,7%, рост с начала года - 6,91%). Цены на белый хлеб выросли на 0,48% (неделей ранее - на 0,27%, рост с начала года - на 4,84%). Цены на рис увеличились на 0,43% (неделей ранее - на 0,46%, с начала года - выросли на 2,79%), на пшено - на 0,28% (за предыдущий период - выросли на 0,22%, с начала года - снизились на 3,18%).Рост цен на помидоры, огурцы и картофель в России с 28 сентября по 4 октября ускорился по сравнению с предыдущей неделей, в свою очередь капуста, лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,5%. В частности, картофель подорожал на 4,36%, огурцы - на 6,34%, помидоры - на 11,98%. В свою очередь свежая белокочанная капуста подешевела на 0,34%, репчатый лук - на 0,68%, морковь - на 0,24%, яблоки - на 1,38%.С начала года к 4 октября картофель в России подорожал на 33,13%, капуста - на 86,18%, лук - на 21,44%, морковь - на 32,66%. Огурцы с начала года подешевели на 44,15%, помидоры - на 24,11%, яблоки - на 0,73%.За предыдущий период, с 21 по 27 сентября, картофель вырос в цене на 1,77%, огурцы - на 4,19%, помидоры - на 10,05%. Капуста и лук тогда подешевели на 0,46%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 2,01%.С 28 сентября по 4 октября в России выросли цены на свинину (на 0,7%), говядину, мясные консервы для детского питания (на 0,6%), баранину (на 0,5%), сосиски, сардельки, молоко, сметану, творог, шоколадные конфеты, овощные консервы для детского питания (на 0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, соль (на 0,2%).Сычужные сыры, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли в цене на 0,1%. Одновременно снизились цены на вареную колбасу (на 0,2%), водку и чай (на 0,1%).Помидоры в России за сентябрь подорожали на 24,9% по сравнению с предыдущим месяцем, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%, чеснок - на 6,5%, бананы - на 3,4%, говорится в сообщении Росстата."В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали - на 24,9%, огурцы - на 17,3%, апельсины - на 12,9%, чеснок - на 6,5%, бананы - на 3,4%, груши - на 3,3%, лимоны - на 3,1%, зелень свежая - на 2,4%, сухофрукты - на 2%", - сообщает статистическое ведомство.

https://ria.ru/20211006/produkty-1753279194.html

https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html

https://ria.ru/20210925/produkty-1751730976.html

https://ria.ru/20210922/pshenitsa-1751350932.html

https://ria.ru/20210903/tovary-1748492140.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/tseny-1753162275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия