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Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook - РИА Новости, 06.10.2021
Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:49
2021-10-06T03:53
в мире
технологии
сша
марк цукерберг
facebook
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.Во вторник бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США, заявив, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей.По его заявлению, компании "глубоко небезразличны" такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей."Многие из этих заявлений не имеют никакого смысла. Если мы хотели игнорировать исследования, почему же тогда мы создали ведущую в отрасли программу для понимания этих важных вопросов? Если мы не заботились о борьбе с вредным контентом, почему мы наняли столько людей, которые заняты этим?" - задался риторическими вопросами Цукерберг.Он добавил, что его "печалит", когда достижения компании представляют в плохом свете, но Facebook "продолжит попытки все делать правильно". Он также сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
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в мире, технологии, сша, марк цукерберг, facebook
03:49 06.10.2021 (обновлено: 03:53 06.10.2021)
 
Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook

Цукерберг опроверг обвинения о том, что Facebook ставит прибыль выше безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения, что соцсеть ставит прибыль выше безопасности пользователей.
Во вторник бывший топ-менеджер Facebook Фрэнсис Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США, заявив, что компания игнорировала исследования о вреде ее продукции для детей.
"В центре этих обвинений - представление, что для нас приоритетом является прибыль, а не безопасность и благополучие (пользователей). Это просто неправда", - написал Цукерберг в Facebook.
По его заявлению, компании "глубоко небезразличны" такие вопросы, как безопасность и психическое здоровье людей.
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"Многие из этих заявлений не имеют никакого смысла. Если мы хотели игнорировать исследования, почему же тогда мы создали ведущую в отрасли программу для понимания этих важных вопросов? Если мы не заботились о борьбе с вредным контентом, почему мы наняли столько людей, которые заняты этим?" - задался риторическими вопросами Цукерберг.
Он добавил, что его "печалит", когда достижения компании представляют в плохом свете, но Facebook "продолжит попытки все делать правильно". Он также сообщил, что попросил топ-менеджеров компании заняться работой, которая должна показать публике все усилия Facebook по обеспечению безопасности пользователей.
Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
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