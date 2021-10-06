https://ria.ru/20211006/premiya-1753315011.html

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии - РИА Новости, 06.10.2021

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:52

2021-10-06T12:52

2021-10-06T14:28

нобелевская премия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул. В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности.Бенджамин Лист работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия), Дэвид Макмиллан — в Принстонском Университете (США).В прошлом году награду получили их коллеги Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, которые создали метод редактирования генома.Нобелевская неделя началась позавчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины, это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Во вторник стали известны победители-физики — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, расширившие знания человечества о работе сложных систем.Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики и химии — по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобелевская премия