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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии - РИА Новости, 06.10.2021
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:52
2021-10-06T12:52
2021-10-06T14:28
нобелевская премия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул. В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности.Бенджамин Лист работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия), Дэвид Макмиллан — в Принстонском Университете (США).В прошлом году награду получили их коллеги Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, которые создали метод редактирования генома.Нобелевская неделя началась позавчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины, это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Во вторник стали известны победители-физики — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, расширившие знания человечества о работе сложных систем.Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики и химии — по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.
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нобелевская премия
12:52 06.10.2021 (обновлено: 14:28 06.10.2021)
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию по химии получили Лист и Макмиллан за новые методы синтеза молекул
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.
В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности.
Бенджамин Лист работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия
), Дэвид Макмиллан — в Принстонском Университете
(США
).
В прошлом году награду получили их коллеги Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, которые создали метод редактирования генома.
Нобелевская неделя началась позавчера. По традиции первыми объявили
имена лауреатов в области физиологии и медицины, это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру. Во вторник стали известны победители-физики — Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи, расширившие знания человечества о работе сложных систем.
Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики и химии — по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля
.
В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.