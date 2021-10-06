https://ria.ru/20211006/pravitelstvo-1753400245.html
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID - РИА Новости, 06.10.2021
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID
Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов на амбулаторном лечении в регионах РФ и городе Байконур,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:53
2021-10-06T18:53
2021-10-06T19:08
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов на амбулаторном лечении в регионах РФ и городе Байконур, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 5 155 953,4 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконур в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и города Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в документе.Минздраву России поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.
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здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
18:53 06.10.2021 (обновлено: 19:08 06.10.2021)
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID
Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на закупку лекарств от COVID-19
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов на амбулаторном лечении в регионах РФ и городе Байконур, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 5 155 953,4 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконур в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и города Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в документе.
Минздраву России поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.