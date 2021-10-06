https://ria.ru/20211006/pravitelstvo-1753400245.html

Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID

Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID - РИА Новости, 06.10.2021

Правительство выделило более пяти миллиардов рублей на лекарства от COVID

Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов на амбулаторном лечении в регионах РФ и городе Байконур,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:53

2021-10-06T18:53

2021-10-06T19:08

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство России выделило более 5,1 миллиарда рублей на закупку лекарств от COVID-19 для пациентов на амбулаторном лечении в регионах РФ и городе Байконур, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 5 155 953,4 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконур в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и города Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в документе.Минздраву России поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус в россии