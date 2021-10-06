https://ria.ru/20211006/popravki-1753413697.html

Вологодские депутаты утвердили поправки в бюджет 2021 года

Вологодские депутаты утвердили поправки в бюджет 2021 года - РИА Новости, 06.10.2021

Вологодские депутаты утвердили поправки в бюджет 2021 года

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду на второй сессии утвердили поправки в бюджет 2021 года, который стал рекордным для области по... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:56

2021-10-06T19:56

2021-10-06T19:56

вологодская область

экономика

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 6 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в среду на второй сессии утвердили поправки в бюджет 2021 года, который стал рекордным для области по доходной и расходным статьям, сообщил спикер парламента Андрей Луценко."Общие параметры бюджета значительно изменились: доходы увеличены на 34 миллиарда рублей и составили рекордные 126 миллиардов рублей. Расходы увеличены на четыре миллиарда и составили также рекордные 109 миллиардов рублей. Профицит бюджета составляет 17 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличиваются на 32,5 миллиарда рублей в основном за счет роста поступлений от налога на прибыль наших крупнейших компаний - Северсталь и ФосАгро",- сказал Луценко.Он отметил, что из федерального бюджета в область дополнительно поступило 1,5 миллиарда рублей. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией - более 516 миллионов рублей, на ремонт и содержание дорог - более 913 миллионов рублей, на приобретение трамваев - 574 миллиона рублей.Еще порядка 290 миллионов рублей направят на поддержку сельского хозяйства. Более 114 миллионов рублей пойдёт на обеспечение мер социальной поддержки в связи с повышением размера компенсации за сжиженный газ жителям области с 1,5 тысяч до 3,4 тысяч рублей. Ещё 437,3 миллиона рублей - на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.

https://ria.ru/20210928/parlament-1752202406.html

вологодская область

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экономика, вологодская область, андрей луценко