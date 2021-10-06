21:57 06.10.2021 (обновлено: 21:58 06.10.2021)
Польша отправила военные вертолеты на границу с Белоруссией
Глава МВД Блащак: польские военные вертолеты охраняют границу с Белоруссией
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе
ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Польша привлекает военные вертолеты для охраны границы с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Обеспечение непроницаемости границы с Белоруссией является в настоящее время ключевым заданием Войска польского и Пограничной стражи. Сотрудников пограничной стражи поддерживают около трех тысяч солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут выполнять воздушное патрулирование вдоль белорусско-польской границы", - написал Блащак в Twitter.
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В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Пограничная стража сообщала, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было 120.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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