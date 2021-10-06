https://ria.ru/20211006/polsha-1753428684.html

Польша отправила военные вертолеты на границу с Белоруссией

Польша отправила военные вертолеты на границу с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2021

Польша отправила военные вертолеты на границу с Белоруссией

Польша привлекает военные вертолеты для охраны границы с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:57

2021-10-06T21:57

2021-10-06T21:58

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

мариуш блащак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752542943_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_225a0a2d7e3ff3fa881ef99ed5b42cfe.jpg

ВАРШАВА, 6 окт – РИА Новости. Польша привлекает военные вертолеты для охраны границы с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак."Обеспечение непроницаемости границы с Белоруссией является в настоящее время ключевым заданием Войска польского и Пограничной стражи. Сотрудников пограничной стражи поддерживают около трех тысяч солдат. В ближайшие дни военные вертолеты будут выполнять воздушное патрулирование вдоль белорусско-польской границы", - написал Блащак в Twitter.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.Пограничная стража сообщала, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было 120.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210929/forma-1752365002.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, мариуш блащак