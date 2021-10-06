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Польша попросила ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа
Польша попросила ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа - РИА Новости, 06.10.2021
Польша попросила ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа
Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский просит ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:48
2021-10-06T20:48
в мире
украина
польша
евросоюз
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости, Мария Князева. Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский просит ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС.Цена на газ возросла за последний год в десять раз, на это повлиял целый ряд факторов, и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке, которые мы видим со стороны доминирующего поставщика газа", сказал он на заседании Совета министров стран Евросоюза по окружающей среде."Мы считаем, что ни одна компания-добытчик газа не может злоупотреблять своим доминирующим положением", - добавил замминистра."Несмотря на призывы увеличить поставки... существующие трубопроводы через Украину и Польшу остаются в значительной степени неиспользованными. То же относится и к хранилищами газа, которыми владеет "Газпром", которые в середине сентября были заполнены на четверть от среднего уровня по Европе", - сказал он."Мы считаем, что это явные признаки манипуляции рынком. Мы считаем, что Еврокомиссия должна провести расследование этого несправедливого поведения на рынке", - сказал замминистра.На этом фоне органы власти в ЕС, причастные к оценке "Северного потока — 2", должны тщательно проанализировать соответствие этого проекта законам союза, а также его потенциальное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС и отдельных стран региона, добавил он.Как заявила ранее в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, долгосрочные контракты на поставки газа из России в Евросоюз выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.Как сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвиняют российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока — 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши. По данным радио, в письме говорится, что необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушения правил конкуренции Евросоюза.
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в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2
20:48 06.10.2021
 
Польша попросила ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа

Польша попросила Еврокомиссию расследовать признаки манипулирования рынком газа

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости, Мария Князева. Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский просит ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС.
Цена на газ возросла за последний год в десять раз, на это повлиял целый ряд факторов, и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке, которые мы видим со стороны доминирующего поставщика газа", сказал он на заседании Совета министров стран Евросоюза по окружающей среде.
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"Мы считаем, что ни одна компания-добытчик газа не может злоупотреблять своим доминирующим положением", - добавил замминистра.
"Несмотря на призывы увеличить поставки... существующие трубопроводы через Украину и Польшу остаются в значительной степени неиспользованными. То же относится и к хранилищами газа, которыми владеет "Газпром", которые в середине сентября были заполнены на четверть от среднего уровня по Европе", - сказал он.
"Мы считаем, что это явные признаки манипуляции рынком. Мы считаем, что Еврокомиссия должна провести расследование этого несправедливого поведения на рынке", - сказал замминистра.
На этом фоне органы власти в ЕС, причастные к оценке "Северного потока — 2", должны тщательно проанализировать соответствие этого проекта законам союза, а также его потенциальное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС и отдельных стран региона, добавил он.
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Как заявила ранее в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, долгосрочные контракты на поставки газа из России в Евросоюз выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.
Как сообщало Польское радио, группа депутатов Европейского парламента в сентябре потребовала от Европейской комиссии расследования действий "Газпрома". Депутаты обвиняют российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы получить согласие на запуск "Северного потока — 2". Письмо в Еврокомиссию инициировал литовский евродепутат Андриус Кубилиус. Его также подписали 14 депутатов из Польши. По данным радио, в письме говорится, что необходимо срочно инициировать расследование умышленных рыночных манипуляций со стороны "Газпрома" и нарушения правил конкуренции Евросоюза.
 
В миреУкраинаПольшаЕвросоюзЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2
 
 
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