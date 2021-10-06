https://ria.ru/20211006/polsha-1753298490.html

В белорусском МИД раскритиковали решение Польши направить помощь мигрантам

В белорусском МИД раскритиковали решение Польши направить помощь мигрантам - РИА Новости, 06.10.2021

В белорусском МИД раскритиковали решение Польши направить помощь мигрантам

От одностороннего решения Польши направить в Белоруссию помощь мигрантам сквозит пренебрежением к белорусскому суверенитету, заявил РИА Новости в среду... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:30

2021-10-06T11:30

2021-10-06T12:28

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польша

мид белоруссии

мигранты

марчин пшидач

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МИНСК, 6 окт - РИА Новости. От одностороннего решения Польши направить в Белоруссию помощь мигрантам сквозит пренебрежением к белорусскому суверенитету, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.Ранее власти Польши решили отправить в Белоруссию гуманитарную помощь для мигрантов. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польские дипломаты направили белорусской стороне ноту с предложением принять транспорт с гуманитарной помощью."Знаете, подобные заявления – это не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей. Более того, в очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определённое пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету", - сказал Глаз.Он подчеркнул, что "печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны"."А гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению", - заявил пресс-секретарь.По словам пресс-секретаря, польская сторона "вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации". "Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам (выехавшие за пределы Белоруссии представители оппозиции – ред.), которых укрывает польская сторона", - подчеркнул Глаз.Он заявил, что "абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать "людям, оказавшимся в сложной ситуации" от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз-таки о помощи беженцам, застрявшим на границе". "Благо, что общество все это прекрасно понимает и видит", - подчеркнул Глаз.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210902/chp-1748382130.html

https://ria.ru/20210824/belorussiya-1747096677.html

https://ria.ru/20210714/migranty-1741202293.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, мигранты, марчин пшидач