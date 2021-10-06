ИИ принял более 1 миллиона вызовов врача на дом в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКолл-центр поликлиники по приему вызовов врача на дом
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона вызовов врача на дом принял искусственный интеллект в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом. Всего за время работы робот оформил уже более 1 млн вызовов", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
"Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом. Всего за время работы робот оформил уже более 1 млн вызовов", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
По данным ведомства, в Московской области в конце декабря 2020 года был внедрен проект по использованию сервиса на основе искусственного интеллекта. С его помощью можно оформить вызов врача на дом по телефону 122.
Работают такие цифровые помощники круглосуточно, семь дней в неделю. Цифровой робот-оператор в Московской области, во время пиковой нагрузки на колл-центр позволяет обрабатывать до 300 одновременных соединений и оформляет вызовы в 80% случаев, а при необходимости переводит звонок оператору колл-центра.
Работают такие цифровые помощники круглосуточно, семь дней в неделю. Цифровой робот-оператор в Московской области, во время пиковой нагрузки на колл-центр позволяет обрабатывать до 300 одновременных соединений и оформляет вызовы в 80% случаев, а при необходимости переводит звонок оператору колл-центра.