https://ria.ru/20211006/podmoskove-1753293138.html

ИИ принял более 1 миллиона вызовов врача на дом в Подмосковье

ИИ принял более 1 миллиона вызовов врача на дом в Подмосковье - РИА Новости, 06.10.2021

ИИ принял более 1 миллиона вызовов врача на дом в Подмосковье

Более 1 миллиона вызовов врача на дом принял искусственный интеллект в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Искусственный... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:53

2021-10-06T10:53

2021-10-06T10:53

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753292731_771:770:3041:2047_1920x0_80_0_0_976d8352af4a056307b7f88a908eb4bd.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона вызовов врача на дом принял искусственный интеллект в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Искусственный интеллект позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом. Всего за время работы робот оформил уже более 1 млн вызовов", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.По данным ведомства, в Московской области в конце декабря 2020 года был внедрен проект по использованию сервиса на основе искусственного интеллекта. С его помощью можно оформить вызов врача на дом по телефону 122.Работают такие цифровые помощники круглосуточно, семь дней в неделю. Цифровой робот-оператор в Московской области, во время пиковой нагрузки на колл-центр позволяет обрабатывать до 300 одновременных соединений и оформляет вызовы в 80% случаев, а при необходимости переводит звонок оператору колл-центра.

https://realty.ria.ru/20211006/spravki-1753288122.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, московская область (подмосковье), светлана стригункова