https://ria.ru/20211006/poboi-1753322596.html

В России предложили ужесточить наказание за регулярные побои

В России предложили ужесточить наказание за регулярные побои - РИА Новости, 06.10.2021

В России предложили ужесточить наказание за регулярные побои

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающий наказание за регулярное рукоприкладство,... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:34

2021-10-06T13:34

2021-10-06T13:34

общество

владимир груздев

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающий наказание за регулярное рукоприкладство, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.Он отметил, что подготовленный проект поправок в УК усиливает наказание за побои для лиц, уже имевших судимость за физическое насилие."Инициатива приводит Уголовный кодекс в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда России. Напомню, с юридической точки зрения побоями считаются насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека. Это могут быть пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал боль", – уточнил Груздев.Он подчеркнул, что сегодня закон предусматривает двухступенчатую систему наказания за побои: действует принцип административной преюдиции."За первое нарушение человека накажут по статье КоАП. За повторные побои наступает уже уголовная ответственность. Такая система призвана обеспечить предупреждение более серьезных последствий. Наказывая даже за малейшие проявления насилия, человеку дают понять, что такое поведение недопустимо и обязательно повлечет за собой ответственность", – сказал председатель правления АЮР.Но для того, чтобы механизмы наказания за побои, не причиняющего вреда здоровью, срабатывали, необходимо, чтобы при повторении неправомерного поведения наказание усиливалось."Между тем сегодня в системе наказания за побои существует правовой пробел, на который указал Конституционный суд: если человек совершает побои в третий раз, наказание не возрастает. Наоборот, человека привлекают вновь к административной ответственности", – пояснил Груздев.Однако в ситуации, когда нарушитель регулярно прибегает к физическому насилию, пусть и незначительному (по сравнению с насилием, причиняющим вред здоровью), этого (наказания по административной ответственности) уже недостаточно. Необходимы более строгие санкции, считает Груздев."Законопроект предполагает, что человека, совершившего побои в третий раз и более, будут привлекать к уголовной ответственности и санкции возрастут. За регулярное физическое насилие, если оно не причинило вреда здоровью, будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до года и другие санкции", – отметил он.Груздев напомнил, что, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году по статье 116.1 УК "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" было осуждено более 1,6 тысячи человек."Количество осужденных по этой статье, по сравнению с 2019 годом, прибавилось на 17,5 процента. При этом по статье 6.1.1 КоАП "побои" в 2020 году были наказаны 104 тысячи человек. Таким образом, повторно совершают побои полтора процента граждан из привлеченных к административной ответственности", – резюмировал председатель правления АЮР.

https://ria.ru/20210907/prestupleniya-1748992050.html

https://ria.ru/20210723/moshennichestvo-1742542712.html

https://ria.ru/20210722/shtrafy-1742336759.html

россия

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общество, владимир груздев, россия