https://ria.ru/20211006/peresild-1753339841.html

Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко

Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко - РИА Новости, 06.10.2021

Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко

Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:03

2021-10-06T15:03

2021-10-06T15:10

центр подготовки космонавтов

россия

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 6 окт - РИА Новости. Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану", - написал он в Telegram.Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября.

https://ria.ru/20211005/kosmos-1753207396.html

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Юлия Пересильд о первых впечатлениях от полета

Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю".

2021-10-06T15:03

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