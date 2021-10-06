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Наука
https://ria.ru/20211006/peresild-1753339841.html
Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко
Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко - РИА Новости, 06.10.2021
Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко
Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:03
2021-10-06T15:10
центр подготовки космонавтов
россия
наука
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 6 окт - РИА Новости. Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану", - написал он в Telegram.Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября.
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Юлия Пересильд о первых впечатлениях от полета
Для нас сегодня новым было всё. Каждые десять секунд приносили что-то своё, новое. Мы только встретились со всеми, кто здесь уже живёт, на МКС, давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сейчас сплю".
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центр подготовки космонавтов, россия, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
15:03 06.10.2021 (обновлено: 15:10 06.10.2021)
 
Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко

Врачи Центра подготовки космонавтов оценили состояние Пересильд и Шипенко как нормальное

Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 6 окт - РИА Новости. Врачи Центра подготовки космонавтов нашли нормальным состояние прибывших накануне на МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Проведен сеанс связи с экипажем, по итогам врачи ЦПК оценивают состояние участников космического полёта как нормальное, без отклонений, нештатных ситуаций нет, работают по плану", - написал он в Telegram.
Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:31Наука
Пересильд помогла космонавту Шкаплерову во время ручной стыковки к МКС
 
НаукаЦентр подготовки космонавтовРоссияРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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