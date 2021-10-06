https://ria.ru/20211006/pedofil-1753306317.html

Источник привел детали дела о растлении 53 мальчиков священником из ЕАО

Источник привел детали дела о растлении 53 мальчиков священником из ЕАО - РИА Новости, 06.10.2021

Источник привел детали дела о растлении 53 мальчиков священником из ЕАО

В деле о растлении за двенадцать лет 53 мальчиков священником и звонарем из Еврейской автономной области (ЕАО) более 20 томов, их защищают два адвоката, сообщил РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:02

2021-10-06T12:02

2021-10-06T12:02

религия

вахтанг кипшидзе

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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. В деле о растлении за двенадцать лет 53 мальчиков священником и звонарем из Еврейской автономной области (ЕАО) более 20 томов, их защищают два адвоката, сообщил РИА Новости информированный источник в силовых структурах.Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница, заподозрившая неладное с настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.После задержания у священника прошел обыск, в ходе которого, как отмечал источник агентства, была изъята коллекция "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - звонарь Сергей Моос. Работу с послушниками Спиридон вел с 2007 года. На момент преступлений мальчикам было от 12 до 16 лет."Прошло уже более 10 судебных заседаний. В деле более 20 томов. Сейчас идет исследование материалов дела и доказательств - просматривают видеозаписи и фотографии. Допрашивают подсудимых, сторона защиты представляет свои доказательства. От опросов 53 потерпевших несовершеннолетних отказались. Их показания оглашены гособвинителем. Свидетелей по делу нет. У каждого обвиняемого по одному адвокату", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник рассказал, что Абрамова судят по шести статьям уголовного кодекса. В их числе - за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними. В некоторых статьях рассматривается сразу по несколько эпизодов. Звонаря Мооса судят по одной статье, но сразу с пяти эпизодами – это "насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними".Среди прочего речь идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе, младше 14 лет, изготовлении порнографии, понуждении к сексу. Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с детьми алкоголь и наркотики.Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания, кроме того, первый также отстранен церковью от служения.Как заявлял ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь выступает за всестороннее расследование дела в отношении настоятеля православного храма и звонаря в Еврейской автономной области, которые обвиняются в растлении детей.Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил РИА Новости, что сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, и для виновного священника может повлечь высшую форму наказания – лишение сана.

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

https://ria.ru/20210604/sud-1735693576.html

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вахтанг кипшидзе