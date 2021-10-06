https://ria.ru/20211006/pantsir-s1-1753277610.html

Расчеты "Панцирь-С1" отразили атаку беспилотников на учении в Сибири

Расчеты "Панцирь-С1" отразили атаку беспилотников на учении в Сибири - РИА Новости, 06.10.2021

Расчеты "Панцирь-С1" отразили атаку беспилотников на учении в Сибири

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в ходе учения в Новосибирской области отразили атаку группы ударных беспилотников противника на... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:01

2021-10-06T09:01

2021-10-06T09:08

безопасность

новосибирская область

панцирь-с1

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НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в ходе учения в Новосибирской области отразили атаку группы ударных беспилотников противника на командный пункт и инфраструктуру, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.По замыслу учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" получили команду по прикрытию наземных объектов от удара группы ударных беспилотников, после чего отправились в назначенный район, где развернули зенитные ракетно-пушечные комплексы."Воздушные цели условного противника были обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения комплексов. Кроме того, расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" в ходе учения отработали задачи по уничтожению движущейся колонны легкобронированной техники условного противника из 30-миллиметровых зенитных автоматов на расстоянии до 2 тысяч метров", - говорится в сообщении.ЗРПК "Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

https://ria.ru/20210709/ucheniya-1740553921.html

https://ria.ru/20211004/motostrelki-1752925494.html

новосибирская область

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2021

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безопасность, новосибирская область, панцирь-с1