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На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити
На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити - РИА Новости, 06.10.2021
На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити
Граффити антисемитского содержания обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T00:11
2021-10-06T05:29
в мире
польша
юнеско
освенцим
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ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Граффити антисемитского содержания обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает государственный музей Аушвиц-Биркенау.По мнению администрации музея, инцидент является оскорблением мемориального комплекса и возмутительным нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества, а также ударом в отношении памяти о всех жертвах лагеря. Об инциденте извещена полиция. В отношении надписей будет проведена графологическая экспертиза.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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в мире, польша, юнеско, освенцим
00:11 06.10.2021 (обновлено: 05:29 06.10.2021)
 
На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити

На территории бывшего нацистского лагеря Освенцим обнаружили антисемитские граффити

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПосетители в музее на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
Посетители в музее на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Граффити антисемитского содержания обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает государственный музей Аушвиц-Биркенау.
"Следы вандализма были обнаружены 5 октября на девяти деревянных бараках в секторе BIIa на территории Аушвиц-Биркенау: нанесенные с помощью аэрозольного баллончика надписи на английском и немецком, некоторые из них антисемитского характера. Две отсылки к Ветхому Завету, часто используемые антисемитами, а также лозунги с отрицанием (Холокоста - ред.) привлекли особое внимание", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Twitter-аккаунте музея.
По мнению администрации музея, инцидент является оскорблением мемориального комплекса и возмутительным нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества, а также ударом в отношении памяти о всех жертвах лагеря.
Об инциденте извещена полиция. В отношении надписей будет проведена графологическая экспертиза.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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