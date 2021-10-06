https://ria.ru/20211006/osventsim-1753263667.html

На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити

На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити - РИА Новости, 06.10.2021

На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити

Граффити антисемитского содержания обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T00:11

2021-10-06T00:11

2021-10-06T05:29

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ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Граффити антисемитского содержания обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает государственный музей Аушвиц-Биркенау.По мнению администрации музея, инцидент является оскорблением мемориального комплекса и возмутительным нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества, а также ударом в отношении памяти о всех жертвах лагеря. Об инциденте извещена полиция. В отношении надписей будет проведена графологическая экспертиза.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

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в мире, польша, юнеско, освенцим