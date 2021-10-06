https://ria.ru/20211006/opolzen-1753278453.html

В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу

В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу - РИА Новости, 06.10.2021

В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу

Проезд к поселку в Сочи, где оползень сошел на дорогу, восстановлен. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:08

2021-10-06T09:08

2021-10-06T09:50

происшествия

сочи

алексей копайгородский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753281860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5834bc4c167d3805b901d689d7ace491.jpg

СОЧИ, 6 окт – РИА Новости. Проезд к поселку в Сочи, где оползень сошел на дорогу, восстановлен.Четвертого октября в посёлке Лазаревского района Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, дорогу, ведущую к селу Варваровка, а также федеральную трассу А-147, на ней образовались трещины 15-70 сантиметров по всей проезжей части."Использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному посёлку, где вчера ночью произошёл оползень, восстановлен", - написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.При этом, глава города отметил, что оползневые процессы на участке посёлка ещё продолжаются, ситуация находится под контролем оперативного штаба.Как сообщил Копайгородский, в ближайшие дни синоптики обещают благоприятную погоду, которая позволит выполнить работы быстрее. "Прогнозы синоптиков благоприятны, погода позволяет сегодня работать в полном объёме", - написал мэр.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия оползня в коттеджном поселке под Сочи Оползень, возникший в результате сильных проливных дождей в Лазаревском районе, повредил 20 домов в коттеджном поселке села Сергей-Поле. 2021-10-06T09:08 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, алексей копайгородский, видео