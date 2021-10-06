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В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу
В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу - РИА Новости, 06.10.2021
В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу
Проезд к поселку в Сочи, где оползень сошел на дорогу, восстановлен. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:08
2021-10-06T09:08
2021-10-06T09:50
происшествия
сочи
алексей копайгородский
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СОЧИ, 6 окт – РИА Новости. Проезд к поселку в Сочи, где оползень сошел на дорогу, восстановлен.Четвертого октября в посёлке Лазаревского района Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, дорогу, ведущую к селу Варваровка, а также федеральную трассу А-147, на ней образовались трещины 15-70 сантиметров по всей проезжей части."Использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному посёлку, где вчера ночью произошёл оползень, восстановлен", - написал мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.При этом, глава города отметил, что оползневые процессы на участке посёлка ещё продолжаются, ситуация находится под контролем оперативного штаба.Как сообщил Копайгородский, в ближайшие дни синоптики обещают благоприятную погоду, которая позволит выполнить работы быстрее. "Прогнозы синоптиков благоприятны, погода позволяет сегодня работать в полном объёме", - написал мэр.
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Последствия оползня в коттеджном поселке под Сочи
Оползень, возникший в результате сильных проливных дождей в Лазаревском районе, повредил 20 домов в коттеджном поселке села Сергей-Поле.
2021-10-06T09:08
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происшествия, сочи, алексей копайгородский, видео
09:08 06.10.2021 (обновлено: 09:50 06.10.2021)
В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу
Проезд к сочинскому поселку Варваровка, где оползень сошел на дорогу, восстановили
СОЧИ, 6 окт – РИА Новости.
Проезд к поселку в Сочи
, где оползень сошел на дорогу, восстановлен.
Четвертого октября в посёлке Лазаревского района Сочи из-за сильных ливней сошел оползень, который повредил 22 коттеджа, дорогу, ведущую к селу Варваровка, а также федеральную трассу А-147, на ней образовались трещины 15-70 сантиметров по всей проезжей части.
"Использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному посёлку, где вчера ночью произошёл оползень, восстановлен", - написал мэр города Алексей Копайгородский
в Telegram-канале
.
При этом, глава города отметил, что оползневые процессы на участке посёлка ещё продолжаются, ситуация находится под контролем оперативного штаба.
Как сообщил Копайгородский, в ближайшие дни синоптики обещают благоприятную погоду, которая позволит выполнить работы быстрее. "Прогнозы синоптиков благоприятны, погода позволяет сегодня работать в полном объёме", - написал мэр.