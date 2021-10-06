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Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги - РИА Новости, 06.10.2021
Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
Правоохранители задержали членов ОПГ, которые искусственно создавали очереди из фур у пунктов пропуска с КНР в Приморье и вымогали у водителей деньги за проезд... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T04:44
2021-10-06T04:44
2021-10-06T04:52
происшествия
приморский край
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали членов ОПГ, которые искусственно создавали очереди из фур у пунктов пропуска с КНР в Приморье и вымогали у водителей деньги за проезд к ним, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, сотрудники УФСБ по Приморскому краю и органы полиции выявили ОПГ, занимавшуюся вымогательством под угрозой применения насилия.Он отметил, что с машины требовали от 100 до 200 тысяч рублей. Участники вымогательства задержаны, выявлены сопричастные члены ОПГ. Возбуждено дело по статье "Вымогательство". Источник уточнил, что операция проведена в Пограничном районе Приморья.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, приморский край, авто
04:44 06.10.2021 (обновлено: 04:52 06.10.2021)
Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги за проезд к границе с КНР
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали членов ОПГ, которые искусственно создавали очереди из фур у пунктов пропуска с КНР в Приморье и вымогали у водителей деньги за проезд к ним, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, сотрудники УФСБ по Приморскому краю и органы полиции выявили ОПГ, занимавшуюся вымогательством под угрозой применения насилия.
"Члены ОПГ искусственно создавали очередь и вымогали у водителей фур деньги за возможность подъехать к автомобильным пунктам пропуска "Краскино" и "Пограничный" и пересечь государственную границу", - сказал источник.
Он отметил, что с машины требовали от 100 до 200 тысяч рублей. Участники вымогательства задержаны, выявлены сопричастные члены ОПГ. Возбуждено дело по статье "Вымогательство". Источник уточнил, что операция проведена в Пограничном районе Приморья.