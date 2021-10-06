https://ria.ru/20211006/opg-1753270423.html

Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги

Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги - РИА Новости, 06.10.2021

Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги

Правоохранители задержали членов ОПГ, которые искусственно создавали очереди из фур у пунктов пропуска с КНР в Приморье и вымогали у водителей деньги за проезд... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T04:44

2021-10-06T04:44

2021-10-06T04:52

происшествия

приморский край

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116066/89/1160668971_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_62f76dabcb00271b01a4b2e1740ec5d5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали членов ОПГ, которые искусственно создавали очереди из фур у пунктов пропуска с КНР в Приморье и вымогали у водителей деньги за проезд к ним, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, сотрудники УФСБ по Приморскому краю и органы полиции выявили ОПГ, занимавшуюся вымогательством под угрозой применения насилия.Он отметил, что с машины требовали от 100 до 200 тысяч рублей. Участники вымогательства задержаны, выявлены сопричастные члены ОПГ. Возбуждено дело по статье "Вымогательство". Источник уточнил, что операция проведена в Пограничном районе Приморья.

https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, авто