https://ria.ru/20211006/oklady-1753266872.html
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет - РИА Новости, 06.10.2021
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет
Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:30
2021-10-06T01:30
2021-10-06T01:41
в мире
парламент чехии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:409:2913:2047_1920x0_80_0_0_db779edc2a90f400fc04e308f0353876.jpg
ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов правительства и членов обеих палат парламента, сообщило вечером во вторник Чешское ТВ.Большинство выступивших в прениях депутатов поддержали предложение кабмина.Ныне базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6% или 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания возросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании сената, но он сделает это лишь после парламентских выборов 8-9 октября. "В таком случае, если сенат примет решение о возврате законопроекта на доработку в нижнюю палату, там уже этим некому будет заняться, и законопроект отправится "под стол", — отмечается в сообщении Чешского ТВ.
https://ria.ru/20211005/babish-1753091432.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba4aed7bf28050336e4a6f26b77c4364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламент чехии
01:30 06.10.2021 (обновлено: 01:41 06.10.2021)
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет
Парламент Чехии заморозил оклады высшего политического руководства на последующие пять лет
ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов правительства и членов обеих палат парламента, сообщило вечером во вторник Чешское ТВ.
"Депутаты нижней палаты парламента Чехии
большинством голосов одобрили законопроект о замораживании на последующие 5 лет, с 2022 по 2026 годы, окладов верховных политиков - президента республики, членов правительства, депутатов нижней палаты парламента и членов верхней палаты парламента, сената", - говорится в сообщении.
Большинство выступивших в прениях депутатов поддержали предложение кабмина.
Ныне базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6% или 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания возросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).
Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании сената, но он сделает это лишь после парламентских выборов 8-9 октября. "В таком случае, если сенат примет решение о возврате законопроекта на доработку в нижнюю палату, там уже этим некому будет заняться, и законопроект отправится "под стол", — отмечается в сообщении Чешского ТВ.