Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/oklady-1753266872.html
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет - РИА Новости, 06.10.2021
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет
Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:30
2021-10-06T01:41
в мире
парламент чехии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:409:2913:2047_1920x0_80_0_0_db779edc2a90f400fc04e308f0353876.jpg
ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов правительства и членов обеих палат парламента, сообщило вечером во вторник Чешское ТВ.Большинство выступивших в прениях депутатов поддержали предложение кабмина.Ныне базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6% или 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания возросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании сената, но он сделает это лишь после парламентских выборов 8-9 октября. "В таком случае, если сенат примет решение о возврате законопроекта на доработку в нижнюю палату, там уже этим некому будет заняться, и законопроект отправится "под стол", — отмечается в сообщении Чешского ТВ.
https://ria.ru/20211005/babish-1753091432.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585022826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba4aed7bf28050336e4a6f26b77c4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, парламент чехии
01:30 06.10.2021 (обновлено: 01:41 06.10.2021)
 
Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет

Парламент Чехии заморозил оклады высшего политического руководства на последующие пять лет

© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
Женщина в маске на Карловом мосту в Праге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов правительства и членов обеих палат парламента, сообщило вечером во вторник Чешское ТВ.
"Депутаты нижней палаты парламента Чехии большинством голосов одобрили законопроект о замораживании на последующие 5 лет, с 2022 по 2026 годы, окладов верховных политиков - президента республики, членов правительства, депутатов нижней палаты парламента и членов верхней палаты парламента, сената", - говорится в сообщении.
Большинство выступивших в прениях депутатов поддержали предложение кабмина.
Ныне базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6% или 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания возросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).
Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании сената, но он сделает это лишь после парламентских выборов 8-9 октября. "В таком случае, если сенат примет решение о возврате законопроекта на доработку в нижнюю палату, там уже этим некому будет заняться, и законопроект отправится "под стол", — отмечается в сообщении Чешского ТВ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 01:03
Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор
 
В миреПарламент Чехии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния