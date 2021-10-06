https://ria.ru/20211006/oklady-1753266872.html

Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет

Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет - РИА Новости, 06.10.2021

Парламент Чехии заморозил оклады высшего руководства на пять лет

Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T01:30

2021-10-06T01:30

2021-10-06T01:41

в мире

парламент чехии

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ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Нижняя палата чешского парламента по предложению правительства приняла законопроект о замораживании на последующие 5 лет окладов президента республики, членов правительства и членов обеих палат парламента, сообщило вечером во вторник Чешское ТВ.Большинство выступивших в прениях депутатов поддержали предложение кабмина.Ныне базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6% или 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания возросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании сената, но он сделает это лишь после парламентских выборов 8-9 октября. "В таком случае, если сенат примет решение о возврате законопроекта на доработку в нижнюю палату, там уже этим некому будет заняться, и законопроект отправится "под стол", — отмечается в сообщении Чешского ТВ.

https://ria.ru/20211005/babish-1753091432.html

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в мире, парламент чехии