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Стало известно об одержимости Трампа Путиным

Экс-советница Белого дома заявила, что Трамп был "одержим" Путиным - РИА Новости, 06.10.2021

Стало известно об одержимости Трампа Путиным

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл полагает, что бывший американский лидер был "одержим" не Россией, а президентом РФ... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:50

2021-10-06T12:50

2021-10-06T13:19

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл полагает, что бывший американский лидер был "одержим" не Россией, а президентом РФ Владимиром Путиным, хотел быть похожим на него.Хилл рассказала в интервью телеканалу MSNBC, что Трамп видел в Путине качества, которые хотел бы перенять."Что касается Трампа, он был одержим Путиным. Его (одержимость) касалась не России, а именно Путина. Речь о том, что он (Трамп) видел в Путине, он видел много качеств, которыми он сам хотел бы обладать", - заявила Хилл.Трампа неоднократно упрекали в том, что он симпатизирует Путину. В частности, его бывший адвокат написал в своей книге, что бывшему американскому лидеру нравится российский президент и то, как он управляет страной. По его словам, Трамп даже планировал подарить Путину апартаменты в "башне Трампа" (Trump Tower), которую он хотел построить в Москве. Кроме того, в западных СМИ неоднократно звучали обвинения в адрес РФ в том, что Москва якобы поддерживала Трампа на выборах в 2016 году. Россия не раз их опровергала.

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в мире, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, россия, фиона хилл