https://ria.ru/20211006/novak-1753406968.html
Новак рассказал, почему цены на газ на бирже не отражают реальной ситуации
Новак рассказал, почему цены на газ на бирже не отражают реальной ситуации - РИА Новости, 06.10.2021
Новак рассказал, почему цены на газ на бирже не отражают реальной ситуации
Текущие биржевые цены на газ объективно не отражает реальную ситуацию на рынке, здесь не обошлось без спекулянтов, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:20
2021-10-06T19:20
2021-10-06T19:20
экономика
владимир путин
александр новак
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Текущие биржевые цены на газ объективно не отражает реальную ситуацию на рынке, здесь не обошлось без спекулянтов, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Факторы, которые сложились, они, конечно, не повлияли бы на такой рост цен без спекулятивных подходов", - сказал Новак на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.Он отметил, что началом роста цен на газ стало, по сути, жаркое лето в Латинской Америке, когда СПГ из США переориентировался на этот рынок. В итоге, это в том числе повлияло на образование дефицита сжиженного газа на рынке Европы и Азии. Так, в Европе нехватка запасов в ПХГ составляет сейчас примерно 25 миллиардов кубометров, по сравнению с прошлой зимой."Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена – она объективно не отражает текущую ситуацию", - заключил Новак.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html
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экономика, владимир путин, александр новак, россия
Новак рассказал, почему цены на газ на бирже не отражают реальной ситуации
Новак: цены на газ на бирже не отражают реальной ситуации, не обошлось без спекулянтов