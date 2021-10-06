https://ria.ru/20211006/nokia-1753359622.html

Представлен недорогой планшет Nokia T20

Представлен недорогой планшет Nokia T20 - РИА Новости, 06.10.2021

Представлен недорогой планшет Nokia T20

Компания HID Global объявила о выходе первого за несколько лет планшета Nokia. Модель Т20 отличается крупным дисплеем и умеренной ценой. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:11

2021-10-06T16:11

2021-10-06T16:11

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nokia (смартфон)

планшеты

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания HID Global объявила о выходе первого за несколько лет планшета Nokia. Модель Т20 отличается крупным дисплеем и умеренной ценой.Планшет получил 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2K, прикрытый защитным стеклом. Устройство весит 465 граммов и может оснащаться фирменным чехлом Nokia Rugged Flip Cover.За производительность Nokia T20 отвечает не самый мощный процессор Unisoc Tiger T610. Планшет доступен с 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ постоянной памяти. Также есть поддержка карт памяти microSD и аудиоджек. T20 работает от аккумулятора емкостью 8200 мАч — в комплекте с планшетом будет 10-ваттный блок питания, но максимальная скорость зарядки выше на 5 Вт.Nokia обещает два года обновлений операционной системы и три года ежемесячных исправлений безопасности. Спереди находится 5-мегапиксельная камера для видеозвонков, основная камера одна, разрешением 8 Мп.В России уже доступна для предзаказа версия с поддержкой работы в мобильных сетях — за нее просят 18 990 рублей.

https://ria.ru/20210727/nokia-1743055794.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, nokia (смартфон), планшеты