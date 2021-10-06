https://ria.ru/20211006/niva-1753282579.html

Российский автомобиль покорил британцев

"Зверь с Востока": британцы восхитились Lada Niva - РИА Новости, 06.10.2021

Российский автомобиль покорил британцев

Российская Lada Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, пишет издание The Sun. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:52

2021-10-06T09:52

2021-10-06T13:22

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская Lada Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, пишет издание The Sun.Отмечается, что в Великобритании достаточно автолюбителей, ценящих простоту и четкий дизайн "этого зверя". Цены на модель начинаются с 12 595 фунтов стерлингов за базовый вариант.При этом The Sun подчеркивает, что Lada Niva уже не соответствует многим современным стандартам и ее трудно сравнивать с новыми автомобилями. Проблем добавляет и расположение руля, так как в Британии правостороннее движение.Тем не менее читатели статьи, согласно размещенному в ней опросу, назвали машину крепкой и надежной (более 68 процентов респондентов). Менее 20 процентов посчитали ее слишком старомодной, а еще 12 процентов признали, что не водили Lada Niva."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211003/niva-1752838542.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, renault s.a, автоваз, авто, lada niva travel