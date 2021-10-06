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Российский автомобиль покорил британцев
"Зверь с Востока": британцы восхитились Lada Niva - РИА Новости, 06.10.2021
Российский автомобиль покорил британцев
Российская Lada Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, пишет издание The Sun. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:52
2021-10-06T13:22
в мире
великобритания
renault s.a
автоваз
авто
lada niva travel
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская Lada Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, пишет издание The Sun.Отмечается, что в Великобритании достаточно автолюбителей, ценящих простоту и четкий дизайн "этого зверя". Цены на модель начинаются с 12 595 фунтов стерлингов за базовый вариант.При этом The Sun подчеркивает, что Lada Niva уже не соответствует многим современным стандартам и ее трудно сравнивать с новыми автомобилями. Проблем добавляет и расположение руля, так как в Британии правостороннее движение.Тем не менее читатели статьи, согласно размещенному в ней опросу, назвали машину крепкой и надежной (более 68 процентов респондентов). Менее 20 процентов посчитали ее слишком старомодной, а еще 12 процентов признали, что не водили Lada Niva."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, великобритания, renault s.a, автоваз, авто, lada niva travel
09:52 06.10.2021 (обновлено: 13:22 06.10.2021)
 
"Зверь с Востока": британцы восхитились Lada Niva

Читатели The Sun признали Lada Niva крепкой и надежной машиной

© Фото : Автоваз5-дверная LADA Niva Legend
5-дверная LADA Niva Legend - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Автоваз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российская Lada Niva пользуется спросом на британском автомобильном рынке, пишет издание The Sun.
Отмечается, что в Великобритании достаточно автолюбителей, ценящих простоту и четкий дизайн "этого зверя". Цены на модель начинаются с 12 595 фунтов стерлингов за базовый вариант.
При этом The Sun подчеркивает, что Lada Niva уже не соответствует многим современным стандартам и ее трудно сравнивать с новыми автомобилями. Проблем добавляет и расположение руля, так как в Британии правостороннее движение.
Тем не менее читатели статьи, согласно размещенному в ней опросу, назвали машину крепкой и надежной (более 68 процентов респондентов). Менее 20 процентов посчитали ее слишком старомодной, а еще 12 процентов признали, что не водили Lada Niva.
Автомобиль Lada Niva Legend - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 02:21
Японского журналиста удивила российская Lada Niva
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВеликобританияRenault S.AАвтоВАЗАвтоLada Niva Travel
 
 
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