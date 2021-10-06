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Путин оценил темпы потребления нефти в мире
Путин оценил темпы потребления нефти в мире - РИА Новости, 06.10.2021
Путин оценил темпы потребления нефти в мире
Рост потребления нефти, начиная с 2035 года начнет замедляться, и хотя до 2045 года спрос будет расти, так же как и на газ, но при развитии... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:02
2021-10-06T15:42
экономика
цены на нефть
в мире
нефть
природный газ
топливо
европа
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост потребления нефти, начиная с 2035 года начнет замедляться, и хотя до 2045 года спрос будет расти, так же как и на газ, но при развитии топливно-энергетического комплекса России необходимо просчитывать все возможные сценарии, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании по развитию ТЭК Путин отметил, что решения по развитию отрасли должны быть взвешенными, учитывать национальные интересы и потребности граждан, а также ориентироваться на долгосрочную перспективу."Нам необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий. По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться - примерно на 0,7% ежегодно. Спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами, свыше 1% в год. Уже сейчас необходимо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе, влияние этих изменений на нашу экономику", - заявил президент.Он отметил, что текущая ситуация с ценами на газ в Европе является ярким примером того, что поспешные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20211006/gaz-1753338181.html
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экономика, цены на нефть, в мире, нефть, природный газ, топливо, европа, владимир путин, опек, цены, россия
15:02 06.10.2021 (обновлено: 15:42 06.10.2021)
 
Путин оценил темпы потребления нефти в мире

Путин: темпы потребления нефти до 2045 года будут расти на 0,7% в год

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост потребления нефти, начиная с 2035 года начнет замедляться, и хотя до 2045 года спрос будет расти, так же как и на газ, но при развитии топливно-энергетического комплекса России необходимо просчитывать все возможные сценарии, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по развитию ТЭК Путин отметил, что решения по развитию отрасли должны быть взвешенными, учитывать национальные интересы и потребности граждан, а также ориентироваться на долгосрочную перспективу.
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"Нам необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий. По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться - примерно на 0,7% ежегодно. Спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами, свыше 1% в год. Уже сейчас необходимо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе, влияние этих изменений на нашу экономику", - заявил президент.
Он отметил, что текущая ситуация с ценами на газ в Европе является ярким примером того, что поспешные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей.
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ЭкономикаЦены на нефтьВ миреНефтьПриродный газТопливоЕвропаВладимир ПутинОПЕКЦеныРоссия
 
 
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