https://ria.ru/20211006/neft-1753339348.html

Путин оценил темпы потребления нефти в мире

Путин оценил темпы потребления нефти в мире - РИА Новости, 06.10.2021

Путин оценил темпы потребления нефти в мире

Рост потребления нефти, начиная с 2035 года начнет замедляться, и хотя до 2045 года спрос будет расти, так же как и на газ, но при развитии... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:02

2021-10-06T15:02

2021-10-06T15:42

экономика

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в мире

нефть

природный газ

топливо

европа

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост потребления нефти, начиная с 2035 года начнет замедляться, и хотя до 2045 года спрос будет расти, так же как и на газ, но при развитии топливно-энергетического комплекса России необходимо просчитывать все возможные сценарии, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании по развитию ТЭК Путин отметил, что решения по развитию отрасли должны быть взвешенными, учитывать национальные интересы и потребности граждан, а также ориентироваться на долгосрочную перспективу."Нам необходимо постараться заглянуть за горизонт даже не одного, а двух-трех десятилетий. По оценкам международных экспертов, в том числе ОПЕК, начиная с 2035 года темпы роста спроса на нефть начнут замедляться, но в целом до 2045 года потребление будет увеличиваться - примерно на 0,7% ежегодно. Спрос на природный газ продолжит расти более высокими темпами, свыше 1% в год. Уже сейчас необходимо всесторонне анализировать влияние потенциальных изменений в энергетическом секторе, влияние этих изменений на нашу экономику", - заявил президент.Он отметил, что текущая ситуация с ценами на газ в Европе является ярким примером того, что поспешные шаги недопустимы в любой сфере, тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753338181.html

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